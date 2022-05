Magazine Fábio Porchat desembarca em Anápolis e Goiânia neste fim de semana " as pessoas estão precisando rir", diz comediante que apresenta seu novo show de stand up 'Histórias do Porchat'

Em 2022, Fábio Porchat comemora a estreia da quarta temporada do programa televisivo Que História É Essa, Porchat?, idealizado e apresentado por ele. No talk show, o humorista e apresentador propõe aos seus convidados, famosos e anônimos, que compartilhem na frente das câmeras episódios engraçados, histórias inesquecíveis e inusitadas. Em cima do palco, no ent...