Um encontro cheio de carisma marca o retorno do Flamboyant In Concert, após dois anos suspenso por conta da pandemia, na nesta terça-feira (26/4). É o show do grupo Falamansa, que sobe ao palco às 19h30, com uma partipação para lá de especial: a cantora Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música popular brasileira.



O Falamansa é conhecido pelo alto astral, tanto nas letras de suas músicas quanto em suas apresentações. A banda de forró promete um show repleto de hits comemorativos que celebram a trajetória de 20 anos do grupo, completados em 2020. e sucessos como “Rindo à Toa”, “Xote dos Milagres”, “Xote da Alegria”, “Asas”, “Chuva”, “Amigo Velho”.



Mas o ponto alto do show deverá ser a participação de Elba Ramalho. Com sua voz marcante, a cantora promete levar para o palco alguns de seus maiores sucessos, em um verdadeiro encontro de gerações.

O grupo falamansa é composto pelos seguintes integrantes: Tato (voz e violão), Alemão (voz e zabumba), Dézinho (voz e percussão) e Valdir do Acordeon (sanfona). Além disso, estarão acompanhados pelos músicos Renatinho (violão e guitarra), Ramon (percuteria) e Calderazzo (baixo).



Tradicional no calendário cultural de Goiânia, o Flamboyant In Concert está de volta em grande estilo e contará, ao longo do ano, com sete atrações. O público contará com shows inéditos na capital, com encontros epeciais e repertórios escolhidos exclusivamente para as apresentações na Praça de Eventos, no Piso 1 do shopping.

SERVIÇO

Flamboyant In Concert

Show: Falamansa e participação especial de Elba Ramalho

Quando: terça-feira (26/4)

Horário: 19h30

Local: Flamboyant Shopping - Deck Parking Sul – Piso 1

Ingressos

A cada apresentação, estarão disponíveis 2.448 ingressos para trocas, em cadeiras numeradas e organizadas por setor.

Confira a mecânica por setores:

Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas – Piso 03 (próximo à Cúpula). Nesta temporada, o Sesc e o Instituto Flamboyant lideram uma corrente de solidariedade, convidando o público a doar alimentos não perecíveis ao realizar as trocas de notas fiscais por ingressos.

Setor vermelho - cada R$ 1.200,00 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor verde - cada R$ 800,00 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor azul - cada R$ 500,00 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Programação

26/04 - Falamansa com participação de Elba Ramalho

31/05 - Jota Quest com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

28/06 - Anavitória

26/07 - Titãs acústico com participação especial de Mario Fabre e Beto Lee

30/08 - Biquini Cavadão com participação de Sidney Magal

27/09 - Martinho da Vila com participação de Roberta Sá

25/10 - Zeca Pagodinho



(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)