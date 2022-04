Após dois anos, o projeto Flamboyant In Concert está de volta, em grande estilo, com nova temporada em 2022. Tradicional no calendário cultural de Goiânia, o evento contará com sete atrações, a maioria com repertórios escolhidos exclusivamente para as apresentações, e será marcado por encontros especiais. A primeira será no dia 26 de abril, com show do grupo Falamansa e participação da cantora Elba Ramalho.



Entre os nomes que se apresentam no projeto pela primeira vez, destaque para o dua Anavitória, em junho, e para Zeca Pagodinho, que encerra a temporada em outubro. Os shows serão às 19h30, no Deck Park Sul do Flamboyant Shopping. Nesta temporada, o Sesc e o Instituto Flamboyant lideram uma corrente de solidariedade, convidando o público a doar alimentos não perecíveis ao realizar as trocas de notas fiscais por ingressos. Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas – Piso 03 (próximo à Cúpula).



Depois de uma abertura que celebra o forró, o público do projeto poderá conferir, no dia 31 de abril, a banda Jota Quest. A banda mineira promete tirar a galera do chão ao som de muito pop rock, com participações especiais do Wilson Sideral e do cantor Mateus, da dupla Jorge e Mateus.

No dia 28 de junho, o duo revelação da MPB destacará um repertório para acalmar os ouvidos e o coração. Na data, o palco do Flamboyant In Concert recebe pela primeira vez Anavitória, formada por Ana Clara Caetano e Vitória Fernandes Falcão.



Apostando nos clássicos do rock brasileiro e temáticas contemporâneas, a banda Titãs chega ao palco do In Concert no dia 26 de julho, com um acústico que contará com participação de Mario Fabre e Beto Lee.



No dia 30 de agosto, duas atrações especiais passaram pelo In Concert. A Banda Biquini Cavadão recebe o cantor Sidney Magal, em participação especial em repertório que promete ser inesquecível.



Celebrando a MPB e o samba, no dia 27 de setembro, Martinho da Vila promete mostrar porque é considerado um dos maiores compositores do país. Deixando a musicalidade rolar solta, o artista ainda contará com a participação especial da cantora Roberta Sá.



E para entrar no clima de roda-de-samba, ninguém melhor do que Zeca Pagodinho, que se apresenta pela primeira vez na vitrine da música e encerra a temporada do Flamboyant In Concert 2022, no dia 25 de outubro.

Ingressos

A cada apresentação, estarão disponíveis 2.448 ingressos para trocas, em cadeiras numeradas e organizadas por setor.



SERVIÇO

Flamboyant In Concert

Período: Abril a Outubro de 2022

Local: Deck Parking Sul – Piso 1, do Flamboyant Shopping Center

Horário: 19h30

Ingressos: mediante troca de notas fiscais de lojas do Flamboyant.

Local do posto de trocas: Piso 03 (próximo à Cúpula).

Programação

26/04 - Falamansa com participação de Elba Ramalho

31/05 - Jota Quest com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

28/06 - Anavitória

26/07 - Titãs acústico com participação especial de Mario Fabre e Beto Lee

30/08 - Biquini Cavadão com participação de Sidney Magal

27/09 - Martinho da Vila com participação de Roberta Sá

25/10 - Zeca Pagodinho

INGRESSOS

Setor vermelho - um ingresso a cada R$ 1.200 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível

Setor verde - um ingresso a cada R$ 800 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível

Setor azul - a cada R$ 500 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível



*Cada atração é limitada a quatro convites por CPF

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)