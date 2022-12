Instrumentos tradicionais de uma orquestra, como violino, violoncelo e piano se juntam à guitarra e baixo elétricos, bateria, teclado e outros instrumentos típicos de uma banda no palco do show da Família Lima, que se apresenta nesta terça-feira (6), às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A apresentação integra a programação do Natal do Bem, iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Governo de Goiás com atrações gratuitas previstas até o dia 1º de janeiro de 2023. Os ingressos devem ser retirados nos pontos físicos, localizados na sede da OVG ou nas unidades do Sesc em Goiânia.

O grupo Família Lima soma 28 anos de estrada e é conhecido por mesclar música erudita com gêneros variados como pop, rock e música eletrônica. Atualmente é formado pelos irmãos Amon-Rá, Lucas e Moisés, além do primo Allen, mas teve como membro fundador o pai José Carlos Lima, o Zeca, que deixou o grupo em 2018.

A estrutura do Natal do Bem foi inaugurada no dia 3 de dezembro, que conta com mais de 800 mil pontos de luz, acesso à Vila de Natal, que tem “casinhas” em tamanho real, além de distribuição de algodão doce e pipoca. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos e espetáculos gratuitos de dança e música. Diariamente, acontecem projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes com o Guardião da Luz, sempre às 19 horas.

Além da Família Lima, outro nome nacional que integra a programação musical é o Padre Fábio de Melo, que se apresenta no dia 23 de dezembro, às 21 horas, no CCON. A agenda de atrações é diária e gratuita. Para as demais apresentações musicais, que acontecem no Palácio da Música com limitação de plateia, é preciso retirar o ingresso gratuito através da plataforma Sympla. Os ingressos para o show do Padre Fábio de Melo já estão esgotados.

Pensando em acessibilidade e inclusão, o ambiente recebeu um conjunto de elementos visuais, auditivos e táteis para transformar as atrações em opções acessíveis a todos os públicos. Todos os espaços de visitação também foram pensados para atender às necessidades de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.



SERVIÇO

Evento: Natal do Bem 2022

Data: 1º de janeiro de 2023

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Horário: 18h (abertura para visitação)

Entrada gratuita



Confira a programação do Natal do Bem

6 de dezembro

20h30 – Show com a Família Lima

7 de dezembro

20h30 – Coral Ciranda das Pequenas Vozes – Seduc - Duo de Flautas – Gustav Ritter

8 de dezembro

20h30 – Orquestra Filarmônica de Goiás

9 de dezembro

20h30 – Encontro de Corais

10 de dezembro

20h30 – Goiânia Coral - Espetáculo Viva Le France – Estúdio Dançarte

11 de dezembro

20h30 – Show Em Todos os Sentidos, do cantor Hugo

12 de dezembro

20h30 – Banda PM Show da Polícia Militar do Estado de Goiás

13 de dezembro

20h30 – Coral Italiano Toscanelli (Coreto)

14 de dezembro

20h30 – Sexteto de Noéis (Coreto)

15 de dezembro

20h30 – Espetáculo Natal de Encantos

16,17 e 18 de dezembro

20h30 – Espetáculo Angelis – D’arte

19 de dezembro

20h30 – Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Goiás

20 de dezembro

20h30 – Espetáculo Memórias de Goiás – Projeto MuDanças / Hidrolândia (GO)

21 de dezembro

20h30 – Espetáculo A Estória de Muitos – Companhia Rhema, Teatro, Musical e Dança - Espetáculo A Alegria do Natal – Cia Noah Goiás Brasil

22 de dezembro

20h30 – Medley de Natal – Grupos Sinfônicos do Basileu França Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, Orquestra Infantil Mozart e Coro Sinfônico Jovem de Goiás

23 de dezembro

21h – show com Padre Fábio de Melo

24, 25 e 26 de dezembro

20h30 – Exibição de apresentações artísticas gravadas

27 de dezembro

20h30 – Coral Infanto Juvenil Igreja Batista de Vila Nova e Coral da Igreja Batista de Vila Nova

28 de dezembro

20h30 – show com Pedro Scalon e Banda

29 de dezembro

20h30 – Vocal Onix Nações Brasil Internacional

30 de dezembro

20h30 – Vocal Fac Uni Corus Internacional

31 de dezembro e 1º de janeiro

20h30 – Exibição de apresentações artísticas gravadas