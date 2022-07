Fomentar o empreendedorismo feminino regional, a economia criativa e a diversidade. A 2ª edição da Feira Delas reúne 37 expositoras dos segmentos da moda, artesanato, cosméticos e gastronomia nesta sexta-feira (15) e sábado (16), das 10h às 22h, no 3º piso do shopping Bougainville. A entrada é gratuita.

Doces saudáveis produzidos pela Belay Nutri, roupas infantis da Marami Roupas, cosméticos naturais e veganos da Xamã Cosméticos e pinturas da Pipa Art e Ana Flávia Fernandes são algumas das opções que estarão à venda na mostra, organizada pelo Instituto Ferraz - Amigos para Servir.

“A primeira edição foi um sucesso. Conseguimos cumprir o objetivo de estimular a economia criativa e o protagonismo feminino, e a expectativa é que a segunda edição siga o mesmo caminho”, aponta Romero Ferraz, presidente do instituto.

As empreendedoras participantes dessa edição são das cidades de Goiânia, Piracanjuba, Novo Gama e Aparecida de Goiânia. A primeira edição da feira aconteceu no mês de junho deste ano e reuniu mais de 40 expositoras no mesmo local.

A mostra conta com o apoio do Shopping Bougainville, da agência Fluxo Hub Criativo, do Alexandre Primo Sonorizações e da ex-vereadora Dra. Cristina. “Nosso Estado tem muita gente potente e talentosa e a Feira Delas está vindo justamente para trazer mais visibilidade, fortalecimento econômico e autonomia financeira para essas pessoas”, aponta Cristina.



Serviço

2ª edição da Feira Delas

Quando: 15 e 16 de julho (sexta e sábado)

Local: 3º piso do Shopping Bougainville (Rua 9, 1855 - Setor Marista)

Horário: 10h às 22h

Entrada franca