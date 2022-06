Em compasso de festa literária, 70 editoras, selos literários, coletivos criativos e artistas gráficos se reúnem neste sábado e domingo (11 e 12) para a 4a edição da feira e-cêntrica, na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. Ao longo de todo o dia, entre 11h e 19h, o evento promove uma exposição e comercialização de livros, zines e artes gráficas, além de atividades formativas e o projeto Palavra Cruzada - Encontro de Escritoras e Escritores.

A e-cêntrica já figura no calendário nacional de feiras de publicações independentes e, neste ano, participam expositores de quatro Estados, sendo Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Distrito Federal. O evento é gratuito, realizado pela NegaLilu Editora e pela Casa de Cultura Digital, com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

A última edição da feira foi produzida em 2020, pouco antes do início do isolamento social ante a pandemia do coronavírus. É em clima de retomada que o projeto chega em sua 4a edição. Ao longo desta semana, atividades formativas presenciais e online acontecem dentro da programação do projeto. Nesta terça e quinta-feira (7 e 9), por exemplo, a artista visual e designer Luana Santa Brígida conduz uma oficina de desenho com aquarela, às 19h, em sala virtual.

A ilustração para publicação também está contemplada na oficina de carimbo, com a artista visual Ana Flávia Maru, nesta quarta (8), às 18h30, também em sala virtual. Toda a programação da feira pode ser conferida em www.negalilu.com.br. Em paralelo com o formato híbrido da e-cêntrica em 2022, a editora NegaLilu também coloca à disposição do público uma vitrine on-line da feira no site www.ojardimlivraria.com.br.

SERVIÇO

Feira e-cêntrica

Data: neste final de semana, 11 e 12 de junho, entre 11h e 19h

Local: Vila Cultural Cora Coralina, entrada pela Rua 23, Centro (atrás do Teatro Goiânia)

Entrada franca

Informações: www.negalilu.com.br