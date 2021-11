Como parte da programação da Semana da Consciência Negra em Goiânia, acontece no próximo sábado (20) a Feira Multiétnica com a exposição de produtos variados e apresentações culturais com a temática de igualdade racial. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Cepal do Jardim América, das 16h às 20h.

O evento tem o intuito de valorizar e dar visibilidade à diversidade em Goiânia, por meio da venda e consumo de produtos alimentícios, artesanais, estéticos, de vestuários, entre outros. A exposição é uma realização da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Políticas Afirmativas.

Aberta à população, a feira recebe cerca de 25 expositores para venda de produtos e serviços.



Serviço:



Data: 20/11/2021

Horário: 16h às 20h

Local: Cepal Jardim América

Entrada: Gratuita