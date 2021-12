Magazine Fenômeno da cultura pop, quarto filme da franquia Matrix estreia nas telonas do mundo na quarta (22) Longa-metragem, dirigido por Lana Wachowski, retorna com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como protagonistas

“Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que vão lutar para protegê-lo.” Depois de 20 anos, a fala de Morpheus, em Matrix, ainda ressoa no imaginário coletivo do que é ou não é real. O diálogo com o hacker Thomas Anderson/Neo (Keanu Reeves) foi o s...