Uma noite de muito samba. Isso é o que garante os músicos Fernando Boi, Regina Jardim e o Grupo Papo Reto que comandam o show desta quinta-feira (10/03), no Lowbrow Lab Arte e Boteco. A apresentação, que faz parte do "Fuá Encontro de Sambistas", terá início às 21h, mas a casa estará aberta a partir das 19h com a mostra coletiva Sensitiva.

No repertório musical da noite está incluso interpretações dos músicos das canções de Diogo Nogueira, Royce do Cavaco, Grupo Raça, Quinteto em Branco e Preto, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Chico Buarque, Beth Carvalho, Paulinho da Viola, Clara Nunes, Benito di Paula, Toninho Geraes, Roberta Sá, Maria Bethânia, Nei Lopes e Fundo de Quintal.

Natural de Goiânia, Fernando Marques, conhecido como Fernando Boi, acumula 15 anos de carreira. O cantor e compositor iniciou no grupo musical Alvorado do Samba, onde lançou seu primeiro álbum autoral, “Raiz de Boêmio”. Hoje o sambista possui oito discos e dois DVDs, e produziu recentemente em carreira solo o álbum “Retratos da Vida”.

Fernando Boi estará acompanhado pela voz de Regina Jardim. Designer, fotógrafa e terapeuta por formação, Regina fez várias gravações como backing vocal, inclusive para o CD da banda Side by Side. Também se apresentou em diferentes bares, eventos e festivais.

O público poderá conferir ainda o grupo Papo Reto reúne músicos com vasta experiência no samba de Goiânia e São Paulo. Com um repertório seleto de samba e pagode, a trupe é formada por Márcio Cortez, William Ferreira, Cleiton José e Cafú Dias. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Fuá Encontro de Sambistas com Fernando Boi e banda, Regina Jardim e Grupo Papo Reto

Data: 10/03 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h

Entrada: R$ 15

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Mostra Coletiva Sensitiva, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175

Mais informações: @lowbrow.galeria / @lowbrow.arte