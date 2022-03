O melhor do teatro musical do eixo Rio-SP vai desembarcar em Goiânia no dia 8 de março para homenagear as mulheres. Dirigido por Fernanda Chamma, coreógrafa famosa pelo trabalho realizado nos espetáculos de Miguel Falabella, Divas do Cinema foi montado com exclusividade para essa data, com canções marcantes de clássicos do cinema, em um repertório eclético escolhido para emocionar o público. Será apresentado no Teatro FacUnicamps em duas sessões, às 18h e às 20h.

O repertório é composto por canções que emocionaram o público com James Bond em 007, Pequena Sereia, Mudança de Hábito, O Guarda Costas, Uma Linda Mulher, Dirty Dancing, Nasce uma Estrela e outros campeões de bilheteria do cinema. Fernanda Chamma aposta em um musical do pop ao clássico, com trilhas marcantes, para tocar a plateia naquilo que as canções vão trazer da história e da memória de cada um presente na plateia.

“A gente tem certeza que será divertido, mágico e com muita emoção. Porque se não for assim, não vale à pena. Isso Miguel Falabella me fala sempre: se não arrepiar, não vale à pena. Queremos mexer com a emoção do público presente. Tenho certeza que todo mundo vai adorar”, garante Fernanda Chamma.

A diretora não esconde a empolgação com Divas do Cinema e conta que esse é só o começo de um ano que virá com muitas produções de Fernanda Chamma em Goiânia dentro da parceria que ela selou com o Teatro FacUnicamps e a empresária Patrícia Mendonça, CEO da Blow Marketplace.

SERVIÇO 0 Divas do Cinema

Data:

6 de maio - 18h e 20h

Local

Teatro FacUnicamps - Avenida Anhanguera, 2365. Setor Coimbra

Ingressos

Entre R$ 30,00 e R$ 130,00