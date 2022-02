Muito samba e lançamento de novo álbum. Isso é o que promete a noite desta quinta-feira (24/02), com a apresentação do cantor goiano Fernando Boi, no Lowbrow Lab Arte e Boteco. As canções do CD “Fernando Boi ao Vivo no Canto da Primavera” serão interpretadas por convidados como Kleuber Garcez, Beaju, Ivan Santos, Pedro Jordão, Leonardo Ribeiro, Diego Mendes e Gustavo Ribeiro, além do próprio cantor, a partir das 21h.

Fernando Marques Faustino, conhecido como Fernando Boi, iniciou a carreira musical em 2006 no Grupo Alvorada do Samba, cultivando o samba raiz em bares e eventos. Após 15 anos de carreira, o músico contabiliza oito discos e dois DVDs. Seu novo CD, gravado ao vivo na última edição do Canto da Primavera em Pirenópolis, é uma releitura do álbum Retratos da Vida, e conta com 12 canções autorais que estarão disponíveis nas principais plataformas musicais a partir de quinta-feira.