Baixista que vem atraindo a atenção do público e de ícones da música por seu estilo único, Fernando Rosa se apresenta nesta sexta-feira (12) em Goiânia. O músico sobe ao palco do Bolshoi Pub com o show “Alive”, que reproduz clássicos da disco music e do soul, entre outros sucessos sincronizados com os clipes e arranjos originais. A apresentação acontece em comemoração ao aniversário de 18 anos do pub.

Unindo tecnologia audiovisual, hits dos gêneros soul, funk e disco, Fernando Pessoa já se apresentou em Londres, Paris e São Paulo, e tocou como front man ao lado de Derrick McKenzie, baterista do Jamiroquai. O baixista chamou atenção do mundo no início da pandemia, quando começou a fazer lives em suas redes sociais e alcançou mais de 450 mil seguidores. Entre eles, o guitarrista da banda Guns N’ Roses, Slash, e o vocalista do Maroon 5, Adam Levine, além de Stefan Lessard (Dave Mathews Band) e DJ Lord (Publici Enemy).

Fernando Rosa adaptou o formato que usou nas redes sociais para o show ‘Alive’. Versões inéditas dos clássicos da black music das décadas de 1970 e 1980, como Don’t Stop Till You Get Enough (Michael Jackson), I Wish (Stevie Wonder) e Let’s Groove (Earth, Wind & Fire) são alguns dos aguardados para a noite no Bolshoi.

O segundo lote dos ingressos estão à venda em bilheteria virtual até o dia anterior ao show por R$ 50 (meia-entrada). A casa abrirá às 20h e a apresentação está prevista para começar às 23h.

SERVIÇO

Show 'Alive de Fernando Rosa, em Goiânia

Data: 12 de agosto

Horário: às 23h (a casa abrirá às 20h)

Ingressos a partir de R$ 50 (meia entrada)

Vendas pelo site da Sympla no link: Sympla Fernando Rosa