Este fim de semana está movimentado no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), que recebe a 3ª edição do Festival A Moda é Viola. Neste sábado e domingo (11 e 12/6), a viola vai estralar e o chão vai tremer com shows gratuitos de músicos consagrados no cenário local e nacional, que trazem a tradicional música caipira acompanhada de releituras de clássicos da MPB, rock, samba de roda e carimbó.

Neste sábado, a partir das 20h, a violeira, cantora e compositora Letícia Leal (BH) faz show Brasilidades, com participação de Rodrigo Salvador (BH). Outra atração desta noite é o trio Conversa Ribeira (SP), com o show "Do Verbo Chão".

Por normas do Centro Cultural UFG, o uso de máscara é obrigatório durante a permanência no teatro. A bilheteria abrirá nesta, noite, às 19h30 para a retirada dos ingressos, que apesar de terem entrada franca são limitados de acordo com a capacidade do local. Portanto, é bom não deixar para a última hora.

A Camerata Caipira se apresenta do domingo, a partir das 17h, com show e oficina “Cadê o Bicho que Tava Aqui? Para crianças de 0 a 100 Anos”.

Para fechar a programação, o festival apresenta o espetáculo circense “Causos de Voos e Risco”, de Gabriel Coelho, com trilha sonora ao vivo tocada pelo violeiro Pedro Vaz. A apresentação será às 20h, no Teatro Goiânia.

O festival teve início na última quinta-feira (9/6), com apresentação do Moda Rock. A perfomance contaria com a presença de André Azambuja. No entanto, o artista precisou cancelar a participação após ser diagnosticado com covid-19. Na noite de sexta teve o show "Rodas de Violeiro", de Almir Pessoa, com participação do Grupo 10 Cordas. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)



SERVIÇO

3º Festival A Moda é Viola

Quando: de quinta-feira até quarta-feira (9 a 15/6)

Onde: Centro Cultural da UFG (Setor Universitário) e encerramento no Teatro Goiânia (Centro)

Entrada franca