edição 2022 da tradicional festa da comunidade japonesa Bon Odori já tem data marcada no calendário goiano e retorna ao formato normal sendo realizado em duas noites. O evento, que terá como tema Resiliência, está marcado para os dias 26 e 27 de agosto no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia. A expectativa da organização é receber oito mil pessoas nos dois dias de programação. A venda dos ingressos começa em 6 de julho, no site bilheteriadigital.com.

Uma das novidades da 20ª edição será a presença do apresentador de TV e dançarino paulista Yudi Tamashiro, além da participação e interação da cantora Karen Ito, uma das principais representantes da cultura japonesa no Brasil, por meio do estilo Enka. O evento é promovido pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG) e conta com apoio da Embaixada do Japão no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (BUNKYO).

Por conta da pandemia, as duas últimas edições passaram por adaptações. Em 2020, foi realizado em formato drive-in fora do calendário oficial da festa, nos dias 18 e 19 de setembro. O evento foi pensado para 800 pessoas, numa estrutura com capacidade para 110 carros por dia. Na edição passada, o Bon Odori abriu as portas apenas em um dia, em agosto, de forma presencial, mas com uma série de protocolos, como a testagem de 100% do público, a proibição de circulação nos camarotes e o uso de máscaras.

O Bon Odori é uma festa tradicional no Japão de agradecimento e alegria, na qual famílias participam com danças simples que remetem a movimentos de trabalho rural, como colheita de arroz e escavação de minas de carvão. Por ter origem folclórica, o evento encanta pelo ritmo e caracterização dos dançarinos. A música, que combina diversos instrumentos tradicionais como flautas e tambores, orna perfeitamente com os movimentos fluídos da dança. Esses elementos são símbolos de equilíbrio, agradecimento e trabalho em equipe.

A festa é realizada sempre em agosto, após o pôr-do-sol em várias cidades do Brasil. Na crença nipônica, é nesse momento que, uma vez ao ano, os antepassados têm a oportunidade de festejar com os descendentes. A crença justifica o nome Bon Odori, expressão que significa alegria entre a terra e o céu, uma homenagem para quem já se foi, tanto na parte religiosa (bon) quanto na festiva (odori).

Apesar de ter sido aberto ao público em geral há 20 anos, o festival é realizado em Goiás desde os primórdios da instalação da comunidade japonesa em Goiânia, no final da década de 1940. O objetivo é divulgar a cultura japonesa e estreitar os laços de amizade entre os dois países. A ANBG, entidade sem fins lucrativos fundada em 1956 e que organiza o Bon Odori, congrega japoneses e descendentes de mais de 500 famílias residentes na capital. Goiás recebeu os primeiros imigrantes há quase 90 anos, em Nerópolis.

SERVIÇO

Evento: 20ª Edição - Bon Odori 2022

Data: Dias 26 e 27 de agosto de 2022, das 19h às 23h30.

Local: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG).

Ingressos: Início das vendas dia 6 de julho, no site bilheteriadigital.com (incluso uma porção de Guioza).