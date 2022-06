Com desejo em expandir o universo da dança para fora dos espaços tradicionais, a 2ª edição do Festival Itinerante de Dança e Vídeo - D’Olhar realiza mostra itinerante, onde apresenta sessões dos filmes selecionados e premiados pelo evento, nas cidades de Goiânia, Pirenópolis e Alto Paraíso. Toda a programação é gratuita, com sessões de 1 hora de duração.

Em Goiânia, os vídeos serão exibidos neste sábado (11/6) no Parque Vaca Brava, a partir das 18h. A mostra itinerante teve início na capital no último dia 4 e segue até o dia 25, sempre aos sábado, no mesmo horário. A programação irá percorrer ainda o Bosque dos Buritis e o Parque Areião.

Em julho, o festival vai para o interior do estado. A mostra itinerante passará por Pirenópolis, no dia 2, com estrutura montada na Praça da Igreja Matriz.

O encerramento do festival será em Alto Paraíso de Goiás, entre os dias 13 a 16 de julho, quando acontecerá a Masterclass Laboratório de Creación de Videodança, com participação especial e internacional de Ximana Monroy, diretora do Festival Agite e Sirva do México. A atividade será no espaço Lótus da cidade. Serão três dias de imersão em processos criativos em videodanças. No final, os participantes irão criar uma obra sob a supervisão de Monroy, com emissão de certificados.

O Festival é pioneiro no Estado de Goiás - dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de interfaces de dança e vídeo. Nesta segunda edição, a programação foi realizada entre os dias 24 a 28 de maio, de modo presencial, online e itinerante. Na mostra competitiva foram inscritas 222 obras de diversos países, das quais foram selecionadas 62 que exteriorizam a dança em diversos contextos e realidades sociais para exibição.

O projeto foi contemplado pelo edital de fomento a dança do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2017 e pelo edital de festivais e eventos da lei Aldir Blanc.

Confira a programação

GOIÂNIA

Parque Vaca Brava - Setor Bueno

Quando: sábado (11/6)

Bosque dos Buritis - Setor Oeste

Quando: sábado (18/6)

Parque Areião - Região Sul

Quando: sábado (25/6)

PIRENÓPOLIS

Mostra Itinerante D’Olhar - Praça da Igreja Matriz

Quando: sábado (02/7)

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Masterclass D’Olhar - Laboratório de Creación de Videodanza por Ximena Monroy - diretora do Festival Agite y Sirva do México

Quando: quarta-feira (13/7) a sábado (16/7)

Mostra D’Olhar - Praça do Bambu

Quando: sábado (16/7)

SERVIÇO

Mostra Itinerante D’Olhar

Quando: aos sábados

Onde: Praças de Goiânia, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás

Horário: a partir das 18h

Programação completa no site www.dolhar.com.br e nas redes sociais: @dolharfestival