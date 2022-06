Para os casais apaixonados que fazem questão de passar a data comemorativa em clima romântico, a prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está oferecendo um Festival de Ópera em celembração ao Dia dos Namorados. O espetáculo "O Elixir do Amor", realizado pelo compositor italiano Gaetano Donizetti acontece nesta sexta-feira (10/6), às 20h e no domingo (12/6), às 11h. As apresentações serão no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A produção conta com o Coro Sinfônico e a Orquestra Sinfônica de Goiânia que promete um concerto emocionante, trazendo uma produção cômica que estreou em 1832, e percorreu várias cidades da Europa no século XIX. Os ingressos estão disponíveis no site com valor opcional de R$10. Já nos dias dos eventos, os bilhetes estarão disponíveis duas horas antes do início dos espetáculos. Caso não possa contribuir, o interessado poderá assistir da mesma forma.

A realização do concerto conta com a parceria da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Escola Basileu França. A direção musical é do maestro Ângelo Dias, e direção geral da professora Marília Álvares. A produção cênica é do músico, bailarino e diretor Wesley Neres. No elenco, alunos de canto da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, divididos em dois grupos que se apresentam nos dois dias.

SERVIÇO

Festival de Ópera de Goiânia apresenta concerto “Elixir do Amor”

Quando: sexta-feira (10), às 20h e no domingo (12), às 11h.

Local: Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer