Colorir o cinema com a representatividade da comunidade LGBTQIA+ é o principal objetivo do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (Digo), que na sua 7ª edição irá oferecer prêmios de até R$ 3 mil. O evento acontece de forma online entre os dias 15 e 30 de junho, por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. A participação no festival é gratuita, e as inscrições podem ser feitas no site até o dia 1º de maio.

Criado com a intenção de conscientizar o público, o Digo foi o primeiro festival cinematográfico do Centro-Oeste a abordar questões sobre representatividade sexual e de gênero. Atualmente, ele conta com quatro principais categorias: internacional, nacional, goiana e de longa metragem. Para essa 7ª edição os cinco filmes selecionados para a categoria nacional e os dez curtas goianos vão ganhar, cada um R$ 2 mil. Os filmes goianos ainda vão concorrer a mais R$ 3 mil como ‘Melhor Curta’, pela escolha do público e do júri técnico.

Este ano, o evento busca fomentar a produção goiana com uma equipe inteiramente regional. “Foi desenvolvido um planejamento para um aporte mais direto aos realizadores goianos, que serão maioria dos selecionados e também vão concorrer a um prêmio em dinheiro para o melhor curta na escolha do júri e do público”, explica o diretor do Digo, Cristiano Sousa.

De acordo com Cristiano Sousa, a premiação monetária foi pensada para impulsionar as produções cinematográficas com essa temática. “O dinheiro é um respiro nesse momento econômico difícil de retomada. Além disso, um incentivo inédito aos realizadores goianos na produção de mais filmes sobre o tema LGBTI+”, explica.

Além do prêmio em dinheiro, os melhores filmes serão exibidos por um mês na plataforma de streaming Cinebrac. A participação é gratuita e para se inscrever, o produtor precisa seguir o regulamento disponibilizado no site do festival (www.digofestival.com.br). (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO:

7º Digo - Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás

Inscrições: até 1/05

Onde fazer: http://digofestival.com.br/inscricoes-2022/

Mais informações: @digofestival

As inscrições são gratuitas!