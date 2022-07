Começa nesta sexta-feira (8/7) a primeira edição do “Festival de Inverno de Pirenópolis – Em Canto, Poesia e Samba”, uma boa opção de lazer cultural na cidade goiana das cachoeiras. O evento tem o samba como grande homenageado, com apresentações gratuitas em praças públicas de artistas convidados e destaques da cena local.

Após a abertura de hoje, o festival tem programação em todos os sábados de julho. O formato segue a linha das grandes rodas de samba em um espaço público, onde os blocos e as bandas se posicionam num espaço de palco central, rodeados pelo público.

Além de samba, a proposta é levar poesia, dança e conversas culturais para as áreas públicas da cidade. Antes das apresentações musicais, haverá intervenções artísticas nos bairros, seguidas de cortejo até o palco na Prainha Beira Rio.

“Serão grandes e pequenas rodas, além de rodas de conversa e apresentações de poetas e grupos de dança, na intenção de resgatar e preservar valores culturais da memória desse ritmo”, explicou Rodrigo Nascimento, artista e um dos idealizadores do projeto, ao lado da cantora e produtora cênica Sôila Steter.

O esquenta para a abertura do festival nesta sexta começa às 17h30 horas, na Praça do Bonfim, em frente à Igreja Nosso Senhor do Bonfim, com bloco de maracatu, danças afro-brasileiras e poesia. De lá, os participantes saem em cortejo até o palco montado às margens do Rio das Almas, onde haverá o show principal. Essa dinâmica se repetirá todos os dias do evento.

Neste primeiro dia de festival, o destaque é apresentação do grupo pirenopolino Choro na Calçada, às 19 horas. Criado em 2013, o quarteto interpreta choros de compositores locais e regionais, como Tonico do Padre, Bidoro, Clóvis, Zé Guiomar e outros. Seu repertório, no entanto, sempre inclui clássicos de mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, K-Ximbinho, Valdir Azevedo e Chiquinha Gonzaga.

No sábado (9/7), o show principal fica por conta do grupo Fé Menina. Formado por Gilka Martins, Mônica Maranhão e Sôila Steter, o trio vocal tem repertório voltado para a música popular brasileira.

O Festival de Inverno de Pirenópolis é um projeto aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei Goyazes, e foi selecionado no primeiro edital de patrocínio da Enel Distribuição Goiás. Também conta com apoio da Prefeitura de Pirenópolis.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira (8/7)

17h30 - Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu, dança e poesia.

Local: Praça do Bonfim

19 horas – Show - Choro na Calçada

Local: Prainha Beira Rio



1º sábado (9/7)

17h30 - Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança

Local: Praça do Coreto

9 horas – Show - Grupo Fé Menina

Local: Prainha Beira Rio



2º sábado (16/7)

17h30 - Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança

Local: Praça do Carmo

19 horas – Show - Show Cartola do Muçum

Local: Prainha Beira Rio



3º sábado (23/7)

17h30 - Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança.

Local: Praça do Bonfim

19 horas – Show - Danilo Carvalho e banda

Local: Prainha Beira Rio



4º sábado (30/7)

17h30 - Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança.

Local: Praça Central

19 horas – Show - Quintal do Jorjão

Local: Prainha Beira Rio