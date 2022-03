Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Redação O POPULAR Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Para romper o preconceito da indústria musical com as mulheres, o festival de MPB “O Sentir Delas” se propõe a enaltecer o trabalho de artistas goianas, oferecendo mais oportunidades a elas. O projeto é um evento musical que selecionará sete cantoras goianas para realizarem apresentações durante o evento, com um cachê de R$1.500. As inscrições começam nesta quinta-feira (3/3) e segue até 15 de março

Realizada de forma online, a primeira edição do festival terá transmissão pelo YouTube. O “Sentir Delas” propõe a participação exclusiva de mulheres, desde cantoras, musicistas, técnicas e até mesmo curadoras, a fim de traduzir melhor a arte expressa pela alma feminina. O evento também tem como proposta uma releitura moderna da MPB, com a presença da programação musical, do violão, do baixo e da percussão.

Cada cantora selecionada ou convidada fará sua própria releitura sonora de quatro músicas que melhor se identificam dentro do universo, em um show com duração aproximada de 15 minutos.

"O Festival O Sentir Delas visa abrir caminho para que o público feminino consiga se posicionar como merece na sociedade, além de quebrar barreiras e preconceitos. Além do mais, a pandemia deixou essas mulheres artistas, técnicas e produtoras, que vivem de arte, em situação precária mediante ausência de trabalho e impossibilidade de atuação e de sobrevivência, portanto, não podemos deixar de empoderar e fortalecer iniciativas que deem suporte ao fazer artístico dessas mulheres”, ressalta a cantora e produtora Rainy Ághata, que idealizou o festival por meio de sua empresa Cereja do Cerrado Produções.

As artistas interessadas em participar do evento podem se inscrever pelo link https://forms.gle/GtYmagEEatRm2ub16. A seleção será realizada entre os dias 15 e 17 de março, com curadoria das professoras de música Flávia Cruvinel e Gilka Martins. O resultado será anunciado na sexta-feira (18).

Aquelas que forem selecionadas receberão o cachê de R$ 1500 e deverão estar disponíveis para ensaios com a banda e gravação dos shows no Espaço Zabriskie, nas datas e horários agendados pela produção do festival. O projeto é viabilizado pela Lei Aldir Blanc 2021, por meio do Edital de Festivais e Eventos de Arte.



Sobre o evento

O Festival "O Sentir Delas" será transmitido nos dias 17 e 18 de maio, de forma online, datas declaradas Dia de Combate à Homofobia e Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, portanto, o evento também chamará atenção para os temas. Já como ação de acessibilidade, está prevista a transmissão em telão para as mulheres do Centro de Valorização à Mulher (CEVAM).



Além das sete cantoras selecionadas, subirão ao palco as artistas goianas convidadas Rainy Ághata e Sôila Steter. A programação ainda contará com monólogo poético da atriz Ana Cristina, que soma mais de 35 anos de carreira. Durante a veiculação dos shows, as cantoras também estarão ao vivo no YouTube interagindo com o público.

Por fim, no mês de junho, uma roda de conversa com as cantoras selecionadas e as artistas convidadas debaterá “os desafios de ser artista numa sociedade patriarcal”, com transmissão online pelo canal da Cereja do Cerrado no YouTube.