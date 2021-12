O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, o Cine Ouro, está sediando até 17 de dezembro o I Festival de Teatro Popular. O evento é promovido por meio da parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Sindicato dos Artistas em Diversão do Estado de Goiás (Sated-GO), com programação gratuita sempre de quarta-feira a domingo.

No total, 60 ingressos estarão disponíveis, dois por CPF, para retirada na plataforma Sympla até uma hora antes do início do espetáculo. Já na bilheteria do teatro, são 90 ingressos disponíveis para retirada até duas horas antes, por ordem de chegada.

Durante esta semana, serão apresentados oito espetáculos e uma palestra nos turnos vespertino e noturno. O teatro seguirá todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

O festival tem como objetivo consolidar o cenário da cultura teatral goiana e promover a visibilidade de grupos pioneiros, assim como os que trabalham há pouco tempo com a popularização do teatro em suas variadas vertentes.

Confira a programação

08/12/2021 - 19H – PALESTRA: HISTÓRIA DO TEATRO – LIVRE

PALESTRANTE: MAURI DE CASTRO

20H – PEDIDO DE CASAMENTO – 14 ANOS

HELDER TONHÁ

09/12/2021 - 20H – A ESCOLHA- 10 ANOS

CIA STARS

10/12/2021 - 15H – O MÁGICO DE OZ – LIVRE

CIA DE TEATRO CARLOS MOREIRA

20 H – TODO O BRILHO DO ENTARDECER – 14 ANOS

CIA TEATRO EXERCÍCIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

11/12/2021 - 15H – REVISITANDO MARIA CLARA MACHADO – LIVRE

ACT CASA DO TEATRO

20H – SASSARICOS DA BRECHÓ – 14 ANOS

ACT CASA DO TEATRO

12/12/2021 - 15H – OS TRÊS PORQUINHOS – LIVRE

HELDER TONHÁ

20H – SER…TÃO DO AMOR! – 14 ANOS

CIA EDUARDO DE SOUZA

Serviço

Assunto: I Festival de Teatro Popular

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro

Data: 8, 9, 10, 11 e 12 de dezembro

Horários: 15h,19h e 20h

Entrada franca