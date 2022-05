Você conhece o seu estilo de vinho? Dentre a grande variedade de vinícolas e marcas, encontrar o que mais agrada o paladar pode ser difícil. O Goiânia Wine Festival promete apresentar nesta sexta-feira (20/5), na Enne Restaurante e Adega, mais de 80 rótulos de vinhos e espumantes nacionais e internacionais, em uma noite de degustação, gastronomia e música ao vivo.

A proposta do festival é fugir dos sabores que encontramos no cotidiano, harmonizando um bom vinho com comida boa. Pascual toso alta malbec, Senorio de nevada bronce e Los intocables cabernet Sauvignon são alguns dos rótulos que estarão disponíveis na noite. “O mundo do vinho é um mundo com inúmeras vinícolas e marcas. Então, o festival é uma maneira para o público sair um pouco dos vinhos que tomam no dia a dia”, explica Eurione Fabrício Ferreira, proprietário do Enne Restaurante e Adega.

Realizado por meio de uma parceria entre a Enne Restaurante e Adega e a importadora Decanter, o Goiânia Wine Festival irá oferecer degustação de marcas do Brasil, Itália, França, Espanha, Portugal, Chile, Argentina, Uruguai entre outros. Alguns rótulos também estarão disponíveis para apreciação, como é caso do Asio Otus Enigmático Blend, o destaque da noite. Os ingressos podem ser comprado nos próprios estabelecimentos pelo valor de R$200.

Harmonização

Combinar uma taça de vinho ou espumante com um prato nem sempre é tarefa fácil, ainda mais para quem está entrando agora no mundo das vinícolas. O sommelier do Enne Restaurante, Carlos Henrique Lucas, esclarece que os rótulos foram selecionados para terem uma fácil harmonização com o menu do festival. Bruscheta de carpaccio com crocante de parmesão, arancini com linguiça e tomate pelai, croquete de costela na panko e mini burguer com molho de queijo trufado são algumas das opções da noite.

“No festival serão servidos vinhos mais fáceis para harmonizar, nem muito ácidos, nem muito secos”, esclarece Carlos Henrique. Para quem está entrando agora nesse mundo e quer entender mais sobre como harmonizar, isto é, combinar a textura do vinho com o prato, o sommelier dá algumas dicas. “Com pratos mais condimentados, como frituras e queijos, a gente procura vinhos mais ácidos, pois eles têm a questão da limpeza do paladar.” Isso seria os vinhos brancos e espumantes, segundo ele. Já para pratos com carnes vermelhas e risotos, Carlos Henrique diz que uma taça de vinho tinto é a melhor opção.

Os primeiros passos

Apreciar a bebida pela primeira vez, segundo o sommelier, pode não ser tão agradável. “Eu falo muito que a primeira experiência as vezes não é tão boa, mas você tem que se permitir a conhecer novos estilos de vinhos.” Ele diz que existe uma grande variedade de marcas, uvas e preparos, o que torna o mundo dos vinhos repleto de estilos diferentes. “Depois que você começa a conhecer o seu estilo, fica mais fácil de tomar vinho”, ressalta.

Ele ressalta que o Goiânia Wine Festival será um a oportunidade boa para descobrir o tipo de vinho que mais gosta. “O principal do festival é que terá vários estilos, então você estará conhecendo qual o seu estilo de vinho”. Para quem está começando agora e quer sair dos vinhos suaves, o sommelier aconselha fazer a transição para o meio seco até o paladar se adaptar o suficiente para os vinhos secos. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Goiânia Wine Festival

Quando: sexta-feira (20/5)

Horário: das 20h às 23h

Local: Enne Restaurante e Adega

Endereço: R. 1136, 379 - St. Marista, Goiânia.

Valor do ingresso: R$ 200

Pontos de venda:

Enne Restaurante e Adega - 62 99601-0226 (whatsapp)

Decanter - 62 3095 3003 (whatsapp)