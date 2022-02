Goiânia recebe, entre os dias 3 e 6 de fevereiro, o Festival Nacional do Torresmo, com pratos a R$ 15 e shows de rock. O evento é realizado em todo o Brasil pela rede Porks - Porco & Chope, que na capital possui uma unidade no Setor Oeste.

Nos dias do evento, a casa servirá, por R$ 15, o combo com três tipos de torresmo: o Mineiro, versão clássica temperada na cachaça; o Torresmo de Tira, servido em fatias finas e crocantes; e o Porkspoca, opção à pururuca temperada no sal de lemon pepper. ​Além do combo, a casa conta com um cardápio com petiscos e sanduíches feitos de carne de porco, com valores variados.

"O torresmo é um preparo típico da região e um dos petiscos mais pedidos aqui no bar. Nossa expectativa é receber mais de 800 clientes e comercializar aproximadamente 300 quilos de torresmo durante os quatro dias de festival", conta Rafael Ricardo, proprietário da unidade Porks na capital.

Shows de rock

Durante o festival, o público contará com shows variados. Na sexta, quem se apresenta é o roqueiro Daniel Jesus. No sábado, é a vez da banda Underdog Pack. No domingo, o cantor e compositor Thiago Marques sobe ao palco com um repertório de pop rock nacional e internacional, fechando a programação musical.

O Festival Nacional do Torresmo será realizado em 22 cidades brasileiras e pretende comercializar mais de 4 toneladas da iguaria. Além de Goiânia, ovento será realizado em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Colombo (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Chapecó (SC), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Santos (SP), Praia Grande (SP), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Recife (PE) e João Pessoa (PB), totalizando mais de 80 shows.

SERVIÇO

Festival do Torresmo

Data: de quinta-feira (3/2) a domingo (6/2)

Local: Porks - Porco & Chope - Alameda das Rosas, número 1.461 - Setor Oeste - Goiânia