A décima edição do Festival Goiânia Canto de Ouro inicia a última semana de apresentações nesta quarta-feira (24), às 19h. A programação segue até domingo (28) no palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, o Cine Ouro, no Centro, com grandes nomes da música goiana.

A entrada é de graça, porém, está limitada a 155 pessoas por ordem de chegada. Também é possível fazer a retirada antecipada de ingressos tanto na bilheteria do Teatro em horário comercial quanto pela plataforma Sympla no link: https://bit.ly/CantodeOuro2021.

O objetivo do evento é mostrar ao público da capital a Música Popular Brasileira (MPB) e a música contemporânea feita na cidade. São 50 músicos que integram o elenco do Canto de Ouro 2021, festejando a volta dos artistas aos palcos e do público aos teatros.

Cronograma de shows

24/11 – 19h – Nina, Kleuber, Bebel e Eduardo Genuíno

Luiz Porto e Henrique e Rangel (Edição extra)

25/11 – Chico Junior e Fabricio, Damião e Elizabeth, Nadja e Nayara

Abertura: Isabella Arantes

26/11 – Gustavo Veiga e Pádua

Abertura: Douglas Sá

27/11 – Fernando Perillo e Valter Mustafé – Enviado

Abertura: Sllver

28/11 – Marcos Antônio e Cristiane Perné/ Sabah, Poliana e Bruna Garcia

Abertura: Melina