Após quase dois anos de teatros fechados por causa da pandemia, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), anuncia a realização da 10ª edição do Festival Goiânia Canto de Ouro, que será realizado no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Cine Ouro), no Centro, a partir do próximo dia 4 de novembro. O evento vai até o dia 28 do mesmo mês.

Todas as apresentações terão entradas gratuitas, porém com a capacidade de 155 pessoas por ordem de chegada, ou retirada de ingresso antecipado na bilheteria do centro cultural em horário comercial. Os eventos vão seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. Os músicos serão testados para a Covid-19 antes das apresentações, e para entrar na plateia será exigido cartão de vacina com as duas doses ou dose única.

Como explica a Secult, a proposta do evento é mostrar ao público a Música Popular Brasileira (MPB) e a música contemporânea feitas na Capital.

“Com grande expectativa e alegria estamos retomando o Goiânia Canto de Ouro. Neste ano, os cantores e cantoras que foram convidados para integrar os 16 elencos são grandes artistas basicamente ligados à MPB e que vem mantendo uma carreira atuante em Goiânia. Serão semanas de shows com os maiores nomes da música local, além de artistas novos, mas já conhecidos de muita gente, que frequenta atividades culturais em Goiânia”, relata o secretário de Cultura, Zander Fábio.

Ao todo, 50 músicos participarão do Canto de Ouro 2021 para comemorar a volta do público e dos artistas aos palcos. “O festival é fundamental para a divulgação da MPB em Goiás, além de abrir espaços para novos artistas. Este ano, serão 12 novos talentos que se apresentarão no evento pela primeira vez e merecem reconhecimento”, completa o secretário.

Cronograma de atrações:

4/11 – CLÁUDIA VIEIRA E ADRIEL VINÍCIUS

Abertura: Lui



5/11 – HENRIQUE DE OLIVEIRA E LUIZ PORTO

Abertura: Rhangel



6/11 – SABAH MORAES E POLY PIMPÃO

Abertura: B F L O R A



07/11 – NINA SOLDERA, KLEUBER GARCEZ E BEBEL RORIZ

Abertura: Eduardo Genuíno



11/11 – BIA TAVARES e THAINÁ JANAÍNA

Abertura: PKN



12/11 – LUCIANA CLÍMACO E CELSO GALVÃO

Abertura: Pedro Raphael



13/11– LAÉRCIO CORRENTINA E DU OLIVEIRA

Abertura: Leonardo e Trismegisto



14/11 – GRACE VENTURINI E DARWINSON

Abertura: Brunê



18/11 – JURAILDES DA CRUZ E CHICO AAFA

Abertura: Mariana Letieri



19/11 – DÉBORA DI SÁ E GRACE CARVALHO

Abertura: LUA



20/11 – ARTU ARTU E ELAN RÚBIO

Abertura: Jhames



21/11 – FERNANDA GUEDES E TONZERA

Abertura: Cattê



25/11 – CHICO JUNIOR E FABRICIO, DAMIÃO E ELIZABETH, NADJA E NAYARA

Abertura: Isabella Arantes



26/11 – GUSTAVO VEIGA E PÁDUA

Abertura: Douglas Sá



27/11 – FERNANDO PERILLO E VALTER MUSTAFÉ – ENVIADO

Abertura: Sllver



28/11 – MARCOS ANTÔNIO E CRISTIANE PERNÉ

Abertura: Melina

Serviço

Assunto: 10ª Festival Goiânia Canto de Ouro

Local: Cine Ouro – Rua 3, Centro

Data: de 4 a 28 de novembro

Horários: às quintas, 20h; sextas e sábados, 21h e aos domingos, 19h

Entrada franca