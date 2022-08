Conectar-se com o espaço interior sem perder a sintonia com o mundo e a natureza. Essa é a proposta do Festival Ilumina, que após dois anos sem atividades realiza a sua 8ª edição em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, entre os dias 8 e 10 de setembro. O evento multicultural alia vivências de meditações e yoga com exposições e apresentações artísticas. Show do rapper Emicida e participação da ex-BBB Camilla de Lucca compõem a programação, que conta ainda com gastronomia vegana e proposta “zero álcool”. Os ingressos já estão disponíveis em bilheteria virtual.

A 8ª edição do Ilumina acontece na Aldeia Multiétnica, espaço dedicado ao fortalecimento das culturas indígenas e quilombolas, e que conta com museus e exposições artísticas locais. Cada um dos três dias do evento começará logo pela manhã com prática de yoga ou meditação. Ao longo do dia, o público terá à disposição espaços de gastronomia regional e internacional veganas, além de atividades de acontecem em dois palcos diferentes. Ao anoitecer, será a hora das atrações musicais.

O rapper Emicida, que ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock com AmarElo, sobe ao palco no dia 9 de setembro, às 22h30. A cantora e compositora Luedji Luna apresentará no dia 8, às 22h, o show Bom Mesmo é Estar Debaixo D’água, de seu disco nomeado ao Grammy Latino 2021.

Com pilares temáticos na espiritualidade prática, meio ambiente e sustentabilidade, autoconhecimento e valores e culturas ancestrais, o retorno do evento traz assuntos centrados nos acontecimentos pós-pandêmicos. “A gente está em lugar de mais consciência social, mais consciência à saúde, ao meio ambiente. E isso está refletido na nossa programação e na nossa proposta. Então, estamos mais ancorados na nossa realidade, nos fatos em como o Brasil e o planeta estão hoje”, diz Karla Duarte, uma das idealizadoras do evento, sobre a retomada do Festival Ilumina.

O Palco Cerrado, onde acontece os shows, também será o espaço para apresentação de diferentes práticas de yogas. Por ele passarão, o moçambicano Zé Miguel com a prática Gokul Yoga, e Carla Vollmer e Matthew Vollmer, com Ashtanga Vinyasa Yoga, considerados dois dos maiores nomes da prática no Brasil. Já o Palco Futuro Ancestral será dedicado às rodas de conversas com especialistas que irão discutir temas diversos como sexualidade, gênero, sustentabilidade, espiritualidade e medicina alternativa. “A nossa curadoria sempre busca oferecer ferramentas para as pessoas passarem por um processo de transformação que pode influenciar mudanças de hábitos”, explica Karla Duarte.

Diversidade gastronômica

Aproximadamente 15 espaços gastronômicos com temáticas diferentes compõem o evento. Um deles é dedicado somente ao preparo de cogumelos, oferecendo diferentes receitas e preparos com esse ingrediente. Outros valorizam cozinhas internacionais como a indiana e a árabe. Além disso, o cardápio varia com sorvetes, hambúrgueres, sanduíches e bolos. A proposta do festival é valorizar a produção agrícola local, aproveitando o restaurante da Aldeia Multiétnica para oferecer uma comida vegana diversificada.

Além da comida sem origem animal, a 8ª edição do evento retoma com a proposta de uma celebração consciente, oferecendo um festival de música "zero álcool", sem venda de bebidas alcóolicas.

Prática Milenar

O Ilumina traz mais uma vez um espaço inteiramente dedicado aos ensinamentos da prática de yoga. Nele se apresentarão profissionais como Marcelo Guedes com Sound Healing, Paula Siqueira com Ashtanga Vinyasa, Alana Mendes com Kundalini Yoga, Leide Nirav com Acro Yoga, Isabela Scherner/Amaru com Yoga Alquímico, Mariana Sarmento com Hatha Yoga, Dani Caribé com Yogaterapia Hormonal, entre outros.

Programação infantil

O Ilumina também conta com atividades especiais para as crianças. Nos três dias do festival, a criançada poderá participar da atração “Yoga com Histórias para Crianças”, com Thayana de Carvalho Conrado, e assistir à apresentação cômica “Palhaça Rastatá em Busca do Nariz Perdido”, com Caroline Lopes. Jogos sobre a fauna do Cerrado, atividades artísticas com mandalas e dinâmicas que envolvem a temática da conservação ambiental também fazem parte da programação dedicada aos pequenos.

Ingressos

O passaporte adulto que garante acesso aos três dias de evento está disponível em bilheteria virtual, pelo valor de R$ 770, no site Sympla. Já o passaporte infantil, para as idades entre 8 e 15 anos, está disponível por R$ 350. Ingressos avulsos também podem ser adquiridos pelo valor de R$ 287. A oficina com Camila de Lucca, Pedro Pessoa e Iyengar Yoga é opcional e não está incluído na programação. Para participar é preciso pagar a parte o valor de R$ 110.

A venda da meia-entrada somente está disponível nas bilheterias físicas durante o evento. Crianças até 7 anos não pagam.

Confira a programação completa do Festival Ilumina 2022

Palco Cerrado

Dia 08/09 (quinta-feira)

9h - 10h30: Zé Miguel, Gokul Yoga

11h - 13h: Ritual de Abertura

15h - 16h30: Vivência A Lembrança de Si Mesmo, Déa Trancoso

17h - 18h30: Vivência Sussa Kalunga

19h - 20h: Flores D'Água

20h30 - 21h30: Nãnan Matos, "Voz Banzo"

22h - 23h: Luedji Luna, Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água

Dia 09/09 (sexta-feira)

9h - 10h30: Camila De Lucca e Pedro Pessoa, Iyengar Yoga (oficina opcional)

11h - 12h30: Vivência O Corpo Que Dança e Conta Histórias, Nãnan Matos

16h - 17h30: Vivência Yoga Dance, Fernanda Cunha

18h - 19h30: Vivência Forró Não Binário, Camilla Santiago

20h - 21h30: Discotecagem DJ Lara Luzuah

22h30 - 00h: Emicida, Amarelo

Dia 10/09 (sábado)

9h - 10h30: Carla Vollmer e Matthew Vollmer, Ashtanga Vinyasa Yoga

10h30 - 12h: Vivência A Arte do Êxtase, Leena e Kapish

15h - 17h: Vivência Floral Dance, Lara Luzuah e Thaís da Graça

17h30 - 18h30: Vivência Danças Circulares Sagradas, Manuela Barroso

19h - 20h: Show Djuena Tikuna, Torü Wiyaegü, Os cantos que Acalentam os Imortais

Palco Futuro Ancestral - Rodas de Conversa e Palestras

Dia 08/09 (quinta-feira)

9h - 10h: Ritual de Abertura

10h20 - 11h20: Mulheres em movimento: conectando dores, regenerando o futuro - Moviment.A.colher

11h30 - 12h30: Comunicação Não-Violenta, Carolina Lemos

12h30 - 13h30: INTERVALO

13H30 - 14H20: Show Juju Erê - O Canto de Erê

14h30 - 15h30: O Poder de Nascer Em Paz - Dona Francisquinha, Dona Flor, Paloma Regina e Marilídia Reis

15h30 - 16h: Semente Amarela, Angela Matos

16h30 - 18h: Cultura do Bem Viver - Thiago Ávila, Nildes Kariri-Xocó, Chiquinha Santos e Maria Carol

Dia 09/09 (sexta-feira)

9h - 10h: Diversidade: Corpo, Gênero e Sexualidade - AcasaDelas

10h - 11h: Ale Luglio, Sua Alimentação Molda O Mundo

11h15 - 12h30: O Futuro é Ancestral - Inspirações da Cultura Negra para Superar as Crises Atuais - Chiara Santos e Lucilene Kalunga

13h30 - 14h20: Show Flávio Marciano, Aos Corações Levianos

14h30 - 16h30: Quem é que está protegendo o Cerrado? - Isabel Figueiredo, Sandra Braga, Dona Mocinha, Eldo Moreira, Representante indígena, Representante Geraizeiro, Representante Quebradeira de Coco - ISPN

17h - 18h30: Cannabis Medicinal - Luna Vargas, Carolina Nocetti e Endy Lacet

Dia 10/09 (sábado)

9h - 10h30: Propostas Regenerativas para a Chapada dos Veadeiros - Daniele Apone, Henny Freitas, Júlio Itacaramby, Gisele Cavatti, Juliano Basso e Claudomiro de Almeida

11h12h30: Marcelo Rosenbaum - Design Para Transformação

12h30 - 13h30: INTERVALO

13h30 - 14h20: Show Pacatto Cidadão Do Alto, Liquidificamor

14h30 - 16h30: A água que você bebe vem do Cerrado - Ane Alencar, Mercedes Bustamante, Yuri Salmona, Bruno Garibaldi e Maria Helena (Tuya Kalunga), Pedro Bruzzi - IPAM

17h - 18h: Cannabis Medicinal - Luna Vargas, Carolina Nocetti e Endy Lacet

Espaço YOGA

Dia 08/09 (quinta-feira)

9h - 10h20: ABERTURA DO PALCO PRINCIPAL

10h30 - 11h50: Vinyasa, Aline Ferreira

11h50 - 14h: INTERVALO

14h - 15h20: Iyengar Yoga , Guilherme Cavalcanti

15h30 - 16h50: Vinyasa Flow, Fernanda Cunha

17h - 18h20: Acro Yoga, Leide Nirav

Dia 09/09 (sexta-feira)

9h - 10h20: Ashtanga Vinyasa, Paula Siqueira

10h30 - 11h50: Apawi Yoga, Marcela Restrepo

11h50 - 14h: INTERVALO

14h - 15h20: Kundalini Yoga, Alana Mendes

15h30 - 16h50: Yoga Sound Healing, Marcelo Guedes

17h - 18h20: Yoga Alquímico, Isabela Scherner/Amaru

Dia 10/09 (sábado)

9h - 12h: Workshop Camila de Lucca e Pedro Pessoa

12h - 14h: INTERVALO

14h - 15h20: Hatha, Mariana Sarmento

15h30 - 16h50: Yogaterapia Hormonal, Dani Caribé

17h - 18h20: Yoga Holístico, Mahí

SERVIÇO

8ª edição do Festival Ilumina

Data: 8, 9 e 10 de setembro de 2022.

Local: Aldeia Multiétnica. Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros

Ingressos: 3º lote - passaporte (3 dias): R$ 770 | Combo passaporte 5 adultos ( 3 dias): cada R$ 639 | Passaporte Infantil (3 dias): R$ 350

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-ilumina-8a-edicao/1662498

Redes Sociais | Instagram @festivalilumina

(Yorrana Maia é estagiária do GJC, em convênio com a PUC-GO, sob orientação da editora Gabriela Lima)