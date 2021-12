Magazine Festival internacional de palhaçaria começa nesta sexta (10) com espetáculos, cursos e workshops 7º Na Ponta do Nariz acontece de forma online e ao vivo

Começa nesta sexta-feira (10) o 7º Na Ponta do Nariz – Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade. Com atividades, cursos, workshops, Cine Clown e Artdoor, a programação do evento, realizado de forma online e ao vivo, vai até o dia 18 deste mês. O evento é promovido pelo Grupo de Teatro Bastet e Ator Nômade, com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. O festiv...