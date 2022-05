Goiânia recebe a 2ª edição do Festival Itinerante de Dança e Vídeo D’Olhar. A atração, que teve início na terça-feira (24/5) segue até sábado (28/5), no Sesc Centro. A programação conta com atividades no formato híbrido e itinerante, todas gratuitas.

Com desejo em expandir o universo da dança para fora dos espaços tradicionais, este ano será possível por meio da Mostra Itinerante, que acontecerá nos parques da cidade de Goiânia, seguindo pelos municípios do Estado: Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás. Já a mostra virtual completa a programação do Festival promovendo circulação dos vídeos escolhidos da mostra competitiva em três exibições que serão transmitidas via YouTube.



O programa realiza ainda três masterclasses presenciais com especialistas na área, com bate-papos, além da exibição dos selecionados da mostra competitiva, instalação interativa juntamente com apresentação de espetáculos de dança.

Na mostra competitiva foram inscritas 222 obras de diversos países, das quais foram selecionadas 62 que exteriorizam a dança em diversos contextos e realidades sociais para exibição. O projeto foi contemplado pelo edital de fomento a dança do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2017 e pelo edital de festivais e eventos da lei Aldir Blan.

SERVIÇO

2º Edição do Festival D´Olhar Itinerante de Dança e Vídeo

Quando: terça-feira (24/5) a sábado (28/5)

Onde: SESC Centro- Goiânia

Confira a programação completa no site www.dolhar.com.br e nas redes sociais: @dolharfestival