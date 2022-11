Ao longo de quatro dias, o público goiano tem a oportunidade de conferir animações produzidas e que circularam em salas de exibição dos quatro cantos do mundo. O Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação dá início a sua quinta edição na noite desta quarta-feira (30), a partir das 19h30, no Cine Cultura. A programação segue até o sábado (3), com entrada gratuita.

A abertura do evento conta com exibição da animação baiana Meu Tio José, dirigido por Ducca Rios, que conta a história de José Sebastião Rio de Moura, membro do movimento Dissidência da Guanabara, que participou do sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, em 1969. O filme tem vozes de Wagner Moura e Tonico Pereira e foi selecionado para o festival de animação de Annecy em 2021, o maior festival do gênero no mundo que acontece na França.

Nesta edição, o Lanterna Mágica celebra o retorno ao presencial após as restrições da pandemia e uma edição realizada on-line, apresentando curtas-metragens de mais de dez países, além de mostras nacionais e regionais. Foram inscritos 204 filmes de animação, de países como Nova Zelândia, Japão, Reino Unido, Coreia do Sul, Argentina, França, Alemanha, Estados Unidos, Espanha e República Dominicana. A curadoria foi feita por Iuri Moreno e Lara Morena, diretores do festival ao lado de Camila Nunes.

“A linha curatorial do Lanterna Mágica segue a ideia de formação de público. Para isso, o filme precisa ter uma boa narrativa, temática chamativa e relevante e um visual que agrade os olhos, algo fundamental em animação”, comenta Iuri. Produções com diversas propostas, técnicas e temáticas integram a programação do festival, que pretende realizar um panorama mundial do que vem sendo produzido nos últimos anos. “Buscamos trazer o melhor do chamado ‘lado B’ da produção mundial, que não são grandes produções da indústria e, geralmente, de forma independente, mas com a mesma qualidade”, diz.

As premiações são feitas a partir da escolha dos jurados e do público que acompanha as exibições, que vota ao final de cada sessão. Além das mostras competitivas nacional e internacional, o Lanterna Mágica conta, ainda, com o Panorama de Longas e a Mostra Infantil, especialmente voltada para os pequenos. O festival promoveu no mês passado uma sessão gratuita de Dia das Crianças no Cine Cultura, que foi sucesso de público.

O Panorama da Animação Goiana apresenta no sábado (3) duas produções regionais: A Menina Atrás do Espelho, de Iuri Moreno, e O Parque de Adelín, de Paulo Miranda, que está à frente também do filme A Ilha dos Ilús, primeiro longa-metragem em animação do Centro-Oeste. “É uma oportunidade legal para o público conhecer essa produção que tem um marco histórico de ser o primeiro produzido por aqui”, aponta Iuri.



O festival

O Lanterna Mágica estreou no calendário mundial em 2017 e tem o intuito de promover e difundir o mercado de animação brasileiro e mundial. O festival internacional. Os filmes inscritos passam por uma curadoria oficial, formada por convidados que atuam na área do mercado audiovisual de animação, e integram as mostras competitivas, não competitivas e especiais. A realização é da Caolha Filmes, que produz animações e conteúdos voltados ao público infantil e infantojuvenil, como curtas, séries e longas-metragens.

SERVIÇO

5º Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação

Data: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2022

Local: Cine Cultura (Praça Cívica, nº 2, Centro)

Informações: @lanternamagicafestival

Entrada gratuita



PROGRAMAÇÃO



Quarta (30/11)

19:30 – Abertura 5º Lanterna Mágica

20:00 – Exibição “Meu Tio José”, de Ducca Rios (BA)



Quinta (01/12)

19h30 – Mostra Nacional

21h – Mostra Internacional



Sexta (02/12)

19h30 – Mostra Nacional

21h – Mostra Internacional



Sábado (03/12)

14h - Mostra Infantil – Sessão Única (80 Min) – Livre

15h30 – Panorama De Longas

17h – Panorama De Longas

19h – Panorama Da Animação Goiana

19h30 – Longa De Encerramento

21h – Cerimônia De Premiação