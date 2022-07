Shows de mais de 20 bandas, oficina de malabares, exposições e diversos stands movimentam o Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) neste fim de semana. De sexta (1) a domingo (3), o Festival Panela Nova de Arte Urbana chega a sua 2ª edição e dedica o último dia de evento às crianças, com programação especial. Os ingressos são no esquema “pague quanto puder”.

Realizado pelo Coletivo Panela Nova, o festival traz nomes como Nila Branco, Moka, The Galo Power, Rapsódia, Projeto SuperNova, Cadillac Cassino, Overfuzz, Chá de Gim e This is Perro na programação musical. Os shows começam às 18h na sexta e no sábado e às 16h no domingo (2).

“O esquema da entrada de ‘pague quanto puder’ foi pensando no cenário da pandemia, para democratizar o valor do ingresso. Assim, todo mundo que queira participar consegue comparecer", comenta Moacir Caetano, um dos organizadores do festival. "Fizemos a primeira edição em 2014, no Martim Cererê, em versão menor. Agora, estamos levando várias bandas que integram o coletivo e outros artistas convidadas ao CCON pela primeira vez", diz.

No domingo (3), o evento promove o Panelinha Nova, que leva apresentações musicais e de teatro com cirandas de roda e brincadeiras para a criançada. A programação infantil começa às 10h com as bandas Pé de Canção e Rock is Dad e oficina de palhaçaria, de malabares e gincanas organizadas pelo Grupo Desenvolver. Um cardápio especial para os pequenos será disponibilizado no evento.

“O Pé de Canção é um projeto que ensina as crianças a tocar e cantar. Já a Rock is Dad é uma banda de rock com letras provocativas e que não subestimam a inteligência das crianças”, aponta Moacir.

Serviço

2º Festival Panela Nova de Arte Urbana

Data: de 1º a 3 de julho

Horários: 18h (sexta e sábado), 16h às 23h (domingo) e das 10h às 14h (Panelinha Nova - evento infantil)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01

Classificação: 18+. A entrada de menores de 18 será permitida somente no domingo de manhã, acompanhados de pais ou responsáveis.

Ingressos: Esquema pague quanto puder (qualquer valor escolhido por pessoa)

Informações: @coletivopanelanova (Instagram e Facebook)