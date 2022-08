Mostra de filmes, sarau, batalhas de rimas, shows e esportes. O Festival Audiovisual do Vera Cruz (Favera) retorna em sua 9ª edição com uma programação diversificada de atividades. Após dois anos migrando entre os formatos online e híbrido, por conta da pandemia da Covid-19, o Favera volta a promover presencialmente um encontro cultural para a comunidade, entre os dias 6 e 21 de agosto. Neste sábado (13), o evento realiza uma batalha de rima, a ‘Batalha do Oeste’, no Vera Cult Ponto de Cultura, a partir das 16h.

Localizado em um dos mais populosos bairros da capital, o Favera nasceu com o intuito de inserir a comunidade na produção audiovisual, realizando mostras e oficinas sobre o tema, além de valorizar o trabalho de profissioanis locais. Nesta edição, para se aproximar ainda mais da cultura de rua, o Favera traz um dos pilares do movimento Hip Hop: as batalhas de rima. A edição deste sábado (13) contará com nomes do freestyle em Goiás, além de convidados de Brasília e São Paulo. Entre as batalhas, terá shows dos artistas Neguim da ZO, Lukinha 062, RPR MC's, Rakel Reis e Anny-Di. A discotecagem ficará por conta do DJ Tubarão.

Nesta disputa do Favera, Teorema (GO), Luisz (GO), Neblina (GO), Fayra (GO), Guimas (GO), Kiflow (GO), Dadin (GO), Kaemynem (GO), ATDJ (GO), Zen (DF), Hate (DF), Gomes (DF), Mr. Dreka (DF), Winnit (SP), Levinsk (SP) e DuRap (SP) são os poetas alternativos que participam da batalha de rima. Os jurados são Salomão (GO) e Brenner Saboia (DF).

Na próxima semana, no dia 21 de agosto, acontece a seletiva da Liga Goiana de MC’s e shows de Mano CDJota e Ras Tibuia, na Escola M. Laurindo S. do Amaral, no Conjunto Vera Cruz. A seleção será a partir das 14h30.

Atividades diversas

Além das apresentações e batalhas de rima, o evento conta com exibição de longas-metragens e curtas nacionais e goianos, mostras artísticas, oficinas de cinema, debates, sarau e encontro de empreendedorismo social. O esporte também está presente no Favera, com um torneio de basquete 3x3 e campeonato de golzinhos, ambos na quadra onde ocorre o festival. Inscrições e mais informações no instagram @favera_festival e no site favera.com.br.

Programação completa



06/08 – Sábado

9h às 17h - Oficina de Crítica de Cinema - Local: Vera Cult

13/08 – Sábado

8h30 às 12h30 Oficina de Desenho - Local: Vera Cult

16h às 20h - Batalha da Oeste - Edição Especial com MCs Convidados - Local: Vera Cult

15 a 19/08 - Segunda à Sexta-feira

7h às 17h - Mostra Escolar - Local: Escolas do Conj. Vera Cruz e Região

18/08 – Quinta-feira

19h - Abertura e Mostra É Nóis Goiás de Longas e Médias - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

19/08 – Sexta/feira

19h - Mostra É Nóis Brasil de Curtas - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

20/08 – Sábado

8h30 às 11h - Mostra Melhor Idade + Debate - Local: Vera Cult

8h30 às 11h30 - Oficina de Documentário - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

8h às 12h - Torneio de Golzinho - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

14h às 15h30 - Mostra Infantil 1 (4 a 7 anos) - Local: Vera Cult

15h30 às 17h - Mostra Infantil 2 (8 a 12 anos) - Local: Vera Cult

14h às 15h30 - Bate-Papo sobre Empreendedorismo Social - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

15h30 às 18h30 - Sarau Solidário - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

19h às 22h - Mostra É Nóis Goiás de Curtas - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

21/08 – Domingo

8h às 12h - Torneio de Basquete 3x3 - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

8h30 às 11h30 - Oficina de Documentário - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

9h às 10h30 - Debate com Realizadores - Local: Vera Cult

10h30 às 12h30 - Encontro de Fazedores de Cultura do Vera Cruz e Região - Local: Vera Cult

14h30 às 18h - Batalha da Oeste - Seletiva da Liga Goiana - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

14h30 às 18h - Shows - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

19h às 20h30h - Mostra Escolar - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

20h30 às 21h30 - Encerramento/Premiação - Local: Escola M. Laurindo S. do Amaral

SERVIÇO:



IX FAVERA – Festival Audiovisual do Vera Cruz

Data: de 6 a 21 de agosto

Local: Vera Cult Ponto de Cultura e escolas do Conjunto Vera Cruz e região

Informações: Instagram @favera_festival ou www.favera.com.br

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em parceria com a PUC-GO)