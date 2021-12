O Vaca Amarela está de volta para comemorar a 20ª edição do festival no ano de 2022. Dessa vez, presencialmente, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o lineup conta com o show de abertura de Gloria Groove, no dia 21 de janeiro (sexta-feira). Karol Conka e a banda de hardcore Dead Fish sobem ao palco no dia 22 de janeiro (sábado). Com passaporte de acesso aos dois dias, ingressos promocionais estão à venda no site Sympla, no valor de R$ 130 mediante a doação de 1kg de alimento ou apresentação de carteirinha de estudante. Com chances limitadas, a promoção vai até o dia 10 de dezembro.

A Lady Leste, Gloria Groove, volta a Goiânia após 4 anos e com a carreira deslanchando depois do sucesso de A Queda. O clipe acumula mais de 53 milhões de visualizações no Youtube, tornando-se um dos clipes mais assistidos do país, além de colaborar com a discussão sobre a “cultura do cancelamento”. Daniel Garcia, o multiartista por trás da drag queen, atualmente, está no quadro Show dos Famosos do programa Domingão da Rede Globo e, na sexta-feira passada (26), lançou o clipe de Leilão, do seu mais novo projeto.

Entre as maiores referências do pop e rap nacional, Karol Conká retomou a sua carreira de peso com os trabalhos Dilúvio e Louca e Sagaz, após a participação polêmica no BBB 2021, que lhe rendeu o “cancelamento”. A “mamacita”, segue como uma das mais ouvidas do ano no Spotify.

Um dos maiores eventos do Centro-Oeste, desde 2001 o Vaca Amarela procura movimentar a cena cultural de Goiânia e do Estado ao unir artistas de notoriedade nacional e local em um só espaço. A banda Dead Fish é uma das que extrapolam a barreira do underground ao fazer história por diversos festivais do país. Formada em 1991, em Vitória, conta com os atuais integrantes: Rodrigo Lima (voz), Marcão Melloni (bateria) e Ric Mastria (guitarra, baixo e vocais). Os artistas estão com a turnê 30+1 e seu clipe mais recente é Não Termina Assim, um trabalho que critica a atual conjuntura política.

Festival Vaca Amarela

Além de marcar a retomada dos shows presenciais, a edição de 2021 celebra os 20 anos do Vaca Amarela. Assim como nos festivais anteriores, a proposta é conectar a cultura goiana com outros locais do país por meio do seu interesse na diversidade musical - geradora de debate social somada à movimentação da música emergente.

SERVIÇO

Festival Vaca Amarela 2022

Datas: 21 e 22 de janeiro

Ingressos: Passaporte (lote promocional meia-entrada) R$ 130 + taxa do site Sympla

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer - Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 - Chácaras Alto da Glória, Goiânia

Informações: @festivalvacaamarela