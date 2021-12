A 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) será aberta nesta terça-feira (14), na cidade de Goiás. O evento continua por toda a semana até 19 de dezembro, com encerramento e show do músico Renato Teixeira.

Neste ano, o formato será híbrido: as oficinas e mesas de debate serão realizadas de forma presencial, enquanto as mostras cinematográficas e algumas apresentações artísticas estarão disponíveis nas plataformas digitais.



Programação



O Fica 2021 terá quatro mostras competitivas: Washington Novaes, Cinema Goiano, Becos da Minha Terra, específica para produtores audiovisuais da cidade de Goiás, e Videoclipes. Ao todo, foram selecionadas 52 produções que vão ficar disponíveis on-line durante os seis dias de festival.

Além disso, as mostras Washignton Novaes e Becos da Minha Terra serão transmitidas no Cine Teatro São Joaquim a partir do dia 15 de dezembro.

Durante a semana de festival, serão realizados minicursos, mesas de debate, oficinas, laboratórios e palestras internacionais voltados para o segmento audiovisual e também ambiental.

Para desfrutar do Fica 2021 de forma presencial, o participante deve estar vacinado contra a Covid-19. Além disso, outras normas sanitárias, como o uso de máscara e distanciamento social, deverão ser seguidas.



Confira abaixo a programação completa do evento:

ABERTURA OFICIAL DO FICA

Data: 14/12/2021

Horário: 19h00

Local: Cine Teatro São Joaquim - Cidade de Goiás|

Filme: Amazonas, a Pátria da Água – Washington Novaes

Obs: para convidados

LABORATÓRIO DE ROTEIRO - INSCRIÇÕES NO SITE

Laboratório de roteiro de documentários – online

Ministrante: Rafael Almeida

Data: 15 a 18/12

Horário: 09h às 13h

Local: plataforma Teams

MINICURSOS DE AUDIOVISUAL

O ensaio como forma no cinema brasileiro – online

Ministrante: Ana Paula De Aquino Caixeta

Data: 15 E 16/12

Horário: 09h às 12h

Local: Plataforma Teams

Arttetura e humanismo – online

Ministrante: Frederico Oliveira Alfaix Assis

Data: 15 E 16/12

Horário: 14 às 17h

Local: plataforma Teams

Narrativas urbanísticas e arquitetônicas na produção cinematográfica - online

Ministrante: Emiliano Freitas

Data:16 E 17/12

Horário: 09h às 12h

Local: plataforma Teams

OFICINAS DE AUDIOVISUAL

Produção audiovisual e mercado para filmes patrimoniais - online

Ministrante: Pedro Augusto Diniz

Data: 15 a 17/12

Horário: 09h às 13h

Local: plataforma Teams

Tecendo memórias em imagens e sons- online

Ministrante: Eduardo De Souza De Oliveira

Data: 15 a 18/12

Horário: 09h30 às 12h30

Local: plataforma Teams

Crítica cinematográfica – online

Ministrante: João Batista Gabriel Carvalho Silva

Data: 15 a 18/12

Horário: 13h às 15h

Local: plataforma Teams

Ensaios sobre a direção de arte cinematográfica no brasil – online

Ministrante: Benedito Ferreira

Data: 15 a 17/12

Horário: 14h às 16h

Local: plataforma Teams



Uma prática com as imagens e as histórias dos lugares - online

Ministrante: Ana Flávia Maximiano Marú

Data: 15, 16 E 17/12

Horário: 14h às 18h

Local: plataforma Teams



MESA DE DEBATE DE AUDIOVISUAL

É Nóis Ki Tá - Produções e a regeneração por meio do audiovisual – online

Ministrante: Raphael Gustavo Da Silva e convidados

Data: 15/12

Horário: 10h às 11h30

Local: plataforma Teams



PALESTRA INTERNACIONAL DE AUDIOVISUAL - online

Palestra: Fordlândia Malaise: questionando os arquivos e reescrevendo a história

Palestrante: Susana De Sousa Dias

Data: 15/12

Horário: 18h às 20h

Transmissão: UEGTV

PALESTRA INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE - online

Palestra: Meio Ambiente E Sociedade: A Monocultura Da Vida E As Sementes De Esperança

Palestrante: Vandana Shiva (Navdanya Internacional)

Mediador: Murilo Mendonça Oliveira De Souza (UEG)

Data: 18/12/2021

Horário: 10 às 12 Horas

Transmissão: UEGTV





MESAS DE DEBATE MEIO AMBIENTE - INSCRIÇÕES NO SITE

Cerrado: patrimônio socioambiental do povo brasileiro

Carlos De Melo E Silva Neto (Ifg/Cidade De Goiás)

Isolete Wichinieski (Cpt/Campanha Nacional Em Defesa Do Cerrado)

Aguinel Lourenço Da Fonseca Filho (Vereador Cidade De Goiás/Mediador)

Data: 14/12/2021

Horário: 10 às 12 Horas

Local: Auditório Da Universidade Estadual De Goiás (Ueg) – Rua Deusdeth Ferreira De Moura, S/N – Centro, Goiás/Go



Contranarrativas, identidade e cidade: a preservação do patrimônio cultural e o planejamento urbano - online

Ermínia Maricato (FAU/USP)

Emiliano Freitas (UFG/Regional Goiás)

Edinardo Rodrigues Lucas (UFG Regional Goiás/Mediador)

Data: 15/12/2021

Horário: 10 às 12 Horas

Transmissão: UEGTV



A trajetória da baunilha e a importância de sua conservação no Brasil – online

Cláudia Angélica Nasser Brumano

Luciano de Bem Bianchetti

Data: 15/12/2021

Horário: 14 às 17 Horas

Transmissão: UEGTV



Patrimônio e racismo ambiental: debatendo a diversidade

Frei Paulo Sérgio Cantanheide Ferreira (UEG/Campus Cora Coralina)

Luciene De Oliveira Dias (FIC/UFG)

Elenizia Da Mata (vereadora cidade De Goiás/Mediadora)

Data: 16/12/2021

Horário: 10 às 12 Horas

Local: Auditório Da Universidade Estadual De Goiás (UEG) – Rua Deusdeth Ferreira De Moura, S/N – Centro, Goiás/Go



Patrimônio e natureza: questão ambiental em cidades históricas- online

Robson De Sousa Moraes (UEG/Campus Cora Coralina)

Leonardo Melgarejo (Coletivo A Cidade Que Queremos)

Edinardo Rodrigues Lucas (UFG/Regional Goiás)

Data: 17/12/2021

Horário: 10 às 12 Horas

Transmissão: UEGTV



OFICINAS DE MEIO AMBIENTE

Trilhando o cerrado no caminho de Cora Coralina

Jhonatan Soares Campos (Goyazes Turismo)

Diego Pinto De Mendonça (UEG/Campus Cora Coralina)

Data: 15/12/2021

Horário: 8 às 11h / 13h às 18h

Local: Universidade Estadual De Goiás (UEG) – Rua Deusdeth Ferreira De Moura, S/N – Centro, Goiás/Go



Argila e arte

Eduardo Bonfim De Oliveira (Artesão - Mosteiro Da Anunciação)

Data: 15 a 17/12

Horário: 14 às 17 Horas

Local: Mosteiro Da Anunciação – Rua Padre Felipe Leddet, S/N – Em Frente à Vila Esperança – Goiás/Go.



Construção de bonecos com materiais reutilizáveis

Laura Anastácia De Souza Chaves (Artesã/Educadora)

Data: 15 a 17/12

Horário: 14 às 17 Horas

Local: Universidade Estadual De Goiás (UEG) – Rua Deusdeth Ferreira De Moura, S/N – Centro, Goiás/Go



Cuidando da saúde com plantas do cerrado

Maria Luiza Da Silva Oliveira (Pastoral Da Saúde/Cidade De Goiás)

Data: 14/12/2021

Horário: 13 às 17 Horas

Local: Casa Do Agricultor Familiar Dom Tomás Balduino – Travessa Da Catedral, S/N – Centro – Goiás/Go (atrás da Igreja Catedral)



Recicla Tudo: vivenciando a gestão de resíduos sólidos

José Vicente Ferraz Neto (Presidente Coop. Recicla Tudo)

Aparecida Régis Ferreira (Vice-Presidente Coop. Recicla Tudo)

Jaqueline Vilas Boas Talga (UFG/Regional Goiás)

Tiago Camarinha Lopes (UFG/Regional Goiânia)

Data: 14/12/2021

Horário: 14 às 18 Horas

Local: Galpão da Cooperativa Recicla Tudo - Rua R2 S/N – Anexo ao Centro de Triagem – Setor Aeroporto – Goiás/Go





MINICURSOS DE MEIO AMBIENTE

Agroecologia e alimentação no cerrado – online

Patrícia Dias Tavares (IFG/Cidade De Goiás)

Data: 14/12/2021

Horário: 14 às 17 Horas

Transmissão: Teams

Gestão de bacias hidrográficas e impactos ambientais – online

Ana Carolina Santomé Franco (AGB/Cidade De Goiás)

Fernanda Alves De Oliveira Ferreira (AGB/Cidade De Goiás)

Data: 14/12/2021

Horário: 14 às 17 Horas

Transmissão: Teams



MOSTRA DE FILMES WASHINGTON NOVAES

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão



Quarta-feira, 15/12/2021

Horário: 13h às 18h

Local: Cine Teatro São Joaquim



CURRAIS

DOC | 90' | BRASIL (CE) | 2019

DIREÇÃO: DAVID AGUIAR E SABINA COLARES



SOLDADOS DA BORRACHA

DOC | 82' | BRASIL (CE) | 2021

DIREÇÃO: WOLNEY OLIVEIRA



DOIS RIACHÕES: CACAU E LIBERDADE

DOC | 10' | BRASIL (SP) | 2021

DIREÇÃO: FELLIPE ABREU E PATRÍCIA MOLL



FOGO NO ANO DA PANDEMIA

EXP | 2' | BRASIL (GO) | 2021

DIREÇÃO: FILIPE MENDES



PRIMAVERA PÚRPURA

DOC | 72' | BRASIL (GO) | 2021

DIREÇÃO: SILVANA BELINE



JAPÃO

DOC | 23' | BRASIL (GO) | 2021

DIREÇÃO: HENRIQUE AGUIAR BORELA



VOLTA GRANDE

DOC | 26' | BRASIL (PA) | 2020

DIREÇÃO: FÁBIO NASCIMENTO

_________



Quinta-feira, 16/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão

Horário: 13h às 18h

Local: Cine Teatro São Joaquim



MATA

DOC | 80' | BRASIL (BA/ES) | 2021

DIREÇÃO: FÁBIO NASCIMENTO E INGRID FADNES





NŨHŨ YÃG MŨ YÕG HÃM: ESSA TERRA É NOSSA!

DOC | 70' | BRASIL (MG) | 2019

DIREÇÃO: ISAEL MAXAKALI, SUELI MAXAKALI, CAROLINA CANGUÇU, ROBERTO ROMERO



OPHIR

DOC | 97' | FRANÇA/REINO UNIDO | 2020

DIREÇÃO E ROTEIRO: ALEXANDRE BERMAN, OLIVIER POLLET



NEW YORK, PETEI TETÃ VE RIVE

DOC | 18' | BRASIL (SP) | 2019

DIREÇÃO:ANDRÉ LOPES E JOANA BRANDÃO



YÃOKWA, IMAGEM E MEMÓRIA

DOC | 21' | BRASIL (PE) | 2021

DIREÇÃO E ROTEIRO: RITA CARELLI E VINCENT CARELLI

________



Sexta-feira, 17/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão

Horário: 13h às 18h

Local: Cine Teatro São Joaquim



OS OSSOS DA SAUDADE

DOC | 107' | BRASIL (MG) | 2021

DIREÇÃO: MARCOS PIMENTEL



A PRAIA DO FIM DO MUNDO

FIC | 88' | BRASIL (CE) | 2021

DIREÇÃO: PETRUS CARIRY



A SAD SE SPUŠTA VEČE

THEN COMES THE EVENING

DOC I 28'I SÉRVIA/BÓSNIA E HERZEGOVINA I 2019



JANELAS DAQUI

DOC | 15' | BRASIL (RJ) | 2020

DIREÇÃO: LUCIANO VIDIGAL E ARTHUR SHERMAN



MEMÓRIAS SUBMERSAS

DOC | 15' | BRASIL (PE) | 2021

DIREÇÃO: WILLIAM TENÓRIO



O VAZIO QUE ATRAVESSA

DOC | 23' | BRASIL (MG) | 2021

DIREÇÃO: FERNANDO MOREIRA



WHEN THE WOODPECKERS LEAVE

DOC I 45' I IRÃ I 2021

DIREÇÃO E ROTEIRO: MOHAMMAD EHSANI



TEMPO DA FLOR

DOC | 24' | BRASIL (RJ/MG) | 2020

DIREÇÃO: TIAGO CARVALHO





MOSTRA BECOS DA MINHA TERRA

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão

Sábado, 18/12/2021

Horário: 16h às 18h

Local: Cine Teatro São Joaquim



16H - DEIXA QUE A GENTE LEVA

DOC |12' | 2021

DIREÇÃO: CÉSAR DAVID RODRÍGUEZ PULIDO



16H13- DEPOIS DE CORA

DOC |15' | 2021

DIREÇÃO: LAK SHAMRA



16H29 - A RUA DO CHUPA OSSOS

DOC |10'| 2020

DIREÇÃO: JOÃO DORNELES



16H40 - DONA EVA

DOC |12' | 2017

DIREÇÃO: MARLY MENDANHA



16H53 - DEUZIRA

DOC |30' | 2021

DIREÇÃO: EMANUEL ARAQUAN

17H24 - VERDE COR DE ROSA

DOC |19' | 2020

DIREÇÃO: VINCENT GLEN GIELEN



MOSTRA DE CINEMA GOIANO

Exibição somente online



MOSTRA DE VIDEOCLIPES

Exibição somente online

MOSTRA ESPELHOS DE OUTROS BRASIS

Exibição somente online



Xingu, A Terra Mágica

Cerrado Urgente

Os caminhos da Sobrevivência

Kuarup, Adeus ao Chefe Malakwyauá



EXIBIÇÃO ESPECIAL

Exibição somente online.

Fordlândia Malaise



SALA SESC

Exibição somente online

Abertura Da Sala Sesc Com A Participação Do Técnico De Audiovisual Fábio Belotto – Rj – Sesc - Departamento Nacional

Data: 15/12

Horário: 19h

Filme: Natureza Fala (15’47”)



Data: 16 /12

Horário: 19h

Filme: Grande Canto (11’53”)



Data: 17/12

Horário: 19h

Filme: Konãgxeka: O Dilúvio Maxakali (12’51”)



Data: 18/12

Horário: 19h

Filme: Ventos Viajantes (6’)





SHOWS



Quarta-feira, 15/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão



19H – SHOW VEREDA DOS PIRILAMPOS – FERNANDO ANTÔNIO ARAÚJO SANTOS

19H30 – SHOW RHUAN RICARDO E PATRÍCIA MENESES

20H – SHOW SAMBA VILA BOA – MARCOS FRANCISCO SOUZA JARDIM

20H30 -SHOW RONALDO OLIVEIRA MEUS ELEMENTOS



Quinta-feira - 16/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão



19H – SHOW ALVOREJAR – HELENA CAETANO

19H30 – SHOW A PRETA, O PRETO E A MPB – RONALDO ALVES E SHIRLEY

20H – SHOW RODRIGO DIAS AO VIVO – RODRIGO DIAS DE AZEREDO

20H30 –SHOW GILBERTO PEREIRA NUNES E BANDA



Sexta-feira- 17/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão



19H – SHOW MÚSICA LIVRE – JUÃO PAULO

19H30 – SHOW HORA DO BLUES – CARLOS ROBERTO MENDES

20H – SHOW RUTH CASTRO E PAULO, VOZ, VIOLÃO E MPB.

20H30 – SHOW NOSSO CANTO, NOSSA VOZ – MANGABA FACEIRA



Sábado - 18/12/2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão



19H – SHOW LOURANY CRUZ - LOURANY SAMARA BARROS DE OLIVEIRA

19H30 - MC JOSEF - JOSEF MARTINS DE ANDRADE

20H - GOIÁS IN SAMBA - MARCOS FRANCISCO SOUZA JARDIM

20H30 - A NOITE DE UM VIOLEIRO - RAFAEL ANTÔNIO

21H - PEQUI HAZE - RAÍSA DE SÁ FEITOSA



Domingo: 19/12/2021

Shows de Encerramento

Retirada dos ingressos na bilheteria do Teatro São Joaquim a partir do dia 15/12/2021 no horário 09h às 20h.

Local: Mercado Municipal

18H – SHOW NO ESCURO DO BECO – CAMBALOMBRA

18H30 – SHOW SABERES E FAZERES DA NOSSA CULTURA - MARCELO EMOS DE ANDRADE

19H – RENATO TEIXEIRA





CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Domingo, dia 19/12/2021

Horário: 11h

Local: Cine Teatro São Joaquim

Obs: para convidados



EXIBIÇÃO DOS FILMES GANHADORES DO FICA 2021

Retirada de ingresso na bilheteria do teatro 1h antes da sessão

Horário: 14h às 18h

Local: Cine Teatro São Joaquim

FEIRA DE ARTESANATO - DISPONÍVEL ONLINE NO SITE

Data: 15/12

Horário: 10h



EXPOSIÇÃO DE ARTE: ARTESANATO NO ESPAÇO CRIATIVO

Artesã: Ádria Lopes Ferreira



VILA BOA EM AREIA

Artesão: Adriano César Da Silva Souza



ESPÍRITO SELVAGEM

Artesão: Francisco Veiga Cunha E Cruz



ENTALHE DE MADEIRA

Artesão: Gilmar Ferreira Da Silva



CER MICA TRADICIONAL E QUILOMBOLA – ATELIÊ XICA

Artesão: João Batista Gabriel Carvalho Silva



BAMBU E CABAÇA

Artesão: Leoni Gonçalves Barbosa Bambu E Cabaça



BONECA MARIA GRAMPINHO

Artesã: Marcelene Divina De Souza Camargo Cardoso



EXPOSIÇÃO UNIVERSO FEMININO

Artesã: Mariana Da Veiga Jardim Jácomo



CARNAVAL EM MAQUETE - CIDADES HISTÓRICAS DE GOIÁS

Artesão: Murilo Dos Santos Ribeiro



RAÍZES VILABOENSE - MANIFESTAÇÃO DA CULTURA GOIANA

Artesão Valdiron Da Cunha Rocha Projeto Artístico Cultural - Victor Teixeira Barbosa



EXPOSIÇÃO NOSSA ORIGEM

Artesão: Wagner De França - Exposição De Imagem De Pretos Velhos





FEIRA DE GASTRONOMIA - DISPONÍVEL ON-LINE NO SITE

Dia: 15/12

Horário: 12H



PRODUTO: CASA DI LÓ

Aloisio Dos Reis Luz Godinho



PRODUTO: CASA DODÔ

Flávio Velasco De Azevedo Fayad



PRODUTO: PÃO ARTESANAL DO CERRADO

Juscely Rodrigues De Souza



PRODUTO: DRINKS COM FRUTOS DO CERRADO

Maria Da Conceição Sanches



PRODUTO: BISCOITO FRITO

Marli Ribeiro Do Amaral



PRODUTO: ACARAJÉ: FLOR DO DENDÊ

Ronaldo Alves Pereira Júnior



PRODUTO: PASSO A PASSO DAS COCADAS BRANCA E MORENA

Rosa Marciene Raimunda Da Mota Passo A Passo Das Cocadas Branca E Morena



PRODUTO: SALGADOS E QUITANDAS

Rosa Martins Da Silva



PRODUTO: BOLOS, TORTAS E CONFEITARIA

Rosana Rodrigues Da Silva Jubé



PRODUTOS: SALGADOS

Selma Soares Bastos Selma



PRODUTO: ROSINHAS DE COCO

Taline De Velasco Pacheco De Santana Bezerra



PRODUTO: DOCES CASEIROS

Taynara Raimundo Martins





APRESENTAÇÕES

FESTEJOS DA CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CARVAVALESCAS - SOMENTE ONLINE.

Data: 15/12

Horário: 15h



Grupo: Associação Anunciando a Consciência Negra com Meninos da Angola

Apresentação: Apresentação Cultural – Congo Vilaboense



Grupo: Grupo de Jongo Malungos de Angola da Vila Esperança

Apresentação: Grupo de Jongo Malungos de Angola



Grupo: UCAPRA ( União da Capoeira Angola Pro-Adolescente)

Apresentação: Orquestra de Berimbaus



Grupo: UCAPRA (União da Capoeira Angola Pro-Adolescente)

Apresentação: Roda de capoeira Angola no Mercado Municipal



Artista: Maria José Francisca Arruda Peixoto

Apresentação: Congo Vilaboense - Trajetória Cultural



Grupo: Mocidade

Apresentação: Carnaval para Todos



HIP HOP - APRESENTAÇÃO SOMENTE ONLINE

Artista: Bruno Rodrigo da Cruz Santos

Apresentação: B Boy Bruno

Data:15/12

Horário: 16h



CIRCO - APRESENTAÇÃO SOMENTE ONLINE.

Artista: Sacacura do Brejo ( Suedemar dos Santos Nascimento)

Data:15/12

Horário: 17h

Apresentação: O Bambolero por Saracura do Brejo





APRESENTAÇÕES - VOCALIZAÇÃO DE POESIA - APRESENTAÇÃO SOMENTE ONLINE

Data:15/12

Horário: 18h



Artista: Glaucia Maria Ribeiro de Souza

Poesia: Autoria própria



Artista: João Paulo Tavares Vieira Falcão

Poesia: Vocalização de mito – poema



Artista: Marah Júllia Alves Monteiro

Poesia: Beco, um ambiente poético



Grupo: Historiando

Poesia: Recital de poemas de Cora Coralina



Artista: Milena Curado de Barros

Poesia: Mulheres Vilaboenses



Artista: Osmar Rodrigues da Silva

Poesia: Poesia



Artista: Rosa Maria Santana

Poesia: A milenária terra





DANÇA - APRESENTAÇÃO SOMENTE ONLINE

Artista: Sacacura do Brejo (Suedemar dos Santos)

Apresentação: Experimento 360

Data:15/12

Horário: 19h





TEATRO - APRESENTAÇÃO SOMENTE ONLINE



Data:15/12

Horário: 20h



Artista: Sérgio Praia Campos

Espetáculo: Minguta das almas em...zói de prata



Artistas: Janiel Divino de Souza/ Dagmar Olmo Talga/ Emilliano Alves de Freitas Nogueira

Espetáculo: Mendiga



Artista: Anastácia

Espetáculo: E agora Benedito?



Artista: Lívia Vergara

Espetáculo: Atravessamentos



Artista: Luiz André Riccelli

Espetáculo: Ser ou não Ser



Grupo: Historiando

Espetáculo: Sapalhaço - História encenada