Estão abertas as inscrições de obras audiovisuais da 23º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2022). Produtores e realizadores interessados em concorrer nas mostras competitivas têm até o dia 25 de abril por meio do site do evento.



o edital do Fica 2022 foi lançado nesta quinta-feira (7/4), o Governo de Goiás, pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com as regras para particiar das mostras competitivas Washington Novaes, Cinema Goiano, Becos da Minha Terra e de Videoclipes. Também abriu as inscrições para membros do júri de seleção e júri de premiação, com prazo até 12 de abril.



Um dos principais e mais importantes projetos do calendário cultural do Estado de Goiás, o Fica 2022 terá uma programação presencial ampliada. Neste ano, o evento ocorrerá de 24 maio a 5 de junho, ofertando ao público 13 dias de atrações gratuitas na cidade de Goiás.



A programação contará com as tradicionais exibições de filmes das mostras competitivas e paralelas, além de feiras de artesanato, gastronomia, artes visuais, palestras e a volta de grandes shows, com diversas apresentações artísticas de renome regional e nacional. Vanessa da Mata, já está confirmada para o encerramento do festival.

