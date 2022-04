Com agenda ampliada e integralmente presencial, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), será realizado entre os dias 24 de maio a 5 de junho, na cidade de Goiás. Entre as novidades estão o alongamento do evento para 13 dias e retorno de shows nacionais, com encerramento da cantora Vanessa da Mata. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (5), em cerimônia oficial no Teatro Goiânia.

Com investimento de R$ 5 milhões, o Fica 2022 é promovido pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em coparceria com o Sesc, e apoio das secretarias estadual de Meio Ambiente (Semad) e Desenvolvimento Sustentável, e apoio da Universidade Estadual de Goiás – UEG (unidades Goiânia e Cora Coralina).

No roteiro do Fica 2022 estão mostras de filmes internacionais, nacionais, regionais e locais, mostra de videoclipes, feiras de artesanato, gastronomia e artes visuais, artistas regionais e nacionais, palestras e apresentações musicais. Ainda não há data específica para abertura das inscrições dos filmes.

Ao todo serão duas semanas de execução, incluindo artes plásticas e literatura para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Há ainda agenda relacionada ao meio ambiente e, pelo primeiro ano, atividades de ecoturismo que contarão com importantes nomes para formação no segmento, circuito radical e o primeiro passeio ciclístico do Caminho de Cora Coralina.



Acordo

Durante a cerimônia de lançamento do Fica, também foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), entre o Estado e a prefeitura da cidade de Goiás, com a presença do governador Ronaldo Caiado, o secretário de Estado de Cultura de Goiás, César Moura, o presidente da Fecomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi, o Diretor Regional do Sesc-Senac, Leopoldo Veiga Jardim. “Quitamos saldos remanescentes de edições anteriores do Fica, e em 2021, fizemos o festival sem deixar nem uma dívida, e ainda recebemos de volta R$ 353 mil de recursos para os cofres do Estado”, ponderou Caiado.