Um futuro distópico onde um governo autoritário brasileiro obrigada todos os cidadãos negros a migrarem para a África. Esse é o enredo do filme ‘Medida Provisória’, dirigido por Lázaro Ramos, uma das 100 produções escolhidas para compor a 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. O festival será realizado entre os dias 8 e 21 de abril, na Galeria CineX.

O filme brasileiro é protagonizado por Alfred Enoch, que já atuou em Harry Potter e How To Get Away With Murder, Taís Araújo e Seu Jorge, que interpretam respectivamente um advogado, uma médica e um jornalista. Os personagens se rebelam contra as ordens do governo e se isolam em um apartamento.

Ilusões Perdidas

Outro filme anunciado nesta sexta-feira (25/3) para a edição 2022 da mostra é a adaptação cinematográfica da obra do escritor e jornalista francês Honoré de Balzac, ‘Ilusões Perdidas’. A história gira em torno de Lucien, interpretado no filme por Benjamin Voisin, um jovem poeta francês que decide sair de casa para tentar sua sorte em Paris.

Os dois novos títulos da mostra estreiam em abril no Brasil, mas já possuem uma crítica positiva na mídia internacional. A produção francesa está avaliada com uma porcentagem de 75% no Rotten Tomatoes, site que realiza a classificação de filmes e séries com base na agregação de críticas na internet. Já o filme brasileiro está avaliando em 92% no site.



A organização do evento já havia anunciado duas atrações da motra: Licorice Pizza e Ataques dos Cães. Os dois concorrentes ao Oscar 2022 contaram ainda com sessões-degustação gratuitas no CineX.

As sessões da mostra de cinema serão realizadas das 13h30 às 21h, na Galeria CineX, com o valor de R$15 para todos, e desconto de R$5 para estudantes da UFG. A programação completa será divulgada na próxima semana.

O estabelecimento também apresenta os novos espaços preparados e decorados para a 14ª edição da mostra: cervejaria, bombonière, café e espaço completo para descanso e interação. A CineX está localizada no piso 1 do antigo Banana Shopping. O local será oficialmente inaugurado em abril, junto com a programação da mostra. As cinco salas de cinemas estão funcionando desde o ano passado. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)