Por meio da junção entre dança, circo e de uma estética multidisciplinar entre as artes, o diretor Iago Araújo tratou de criar o curta-metragem experimental Meça Três Vezes Antes de Cortar. O filme ganha um pré-lançamento neste sábado (19), em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A produção ficará disponível gratuitamente no Youtube até a meia noite de domingo (20).

Contemplado pela lei Aldir Blanc da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), o curta é acessível a pessoas cegas e de baixa visão com disponibilidade de audiodescrição. Ao longo da produção, Araújo cria imagens que contornam a própria trajetória, como a relação com seu pai e avô, que eram boiadeiros, em busca de reiterar a sua ancestralidade.

“O curta é uma celebração do Dia da Consciência Negra, afinal, a equipe do filme é majoritariamente negra, é cinema negro, dança negra, atuantes negros e afro-ameríndios”, explica o diretor. Para apresentar as memórias da infância, o artista também se inspirou nas tradições da manifestação da cultura popular brasileira, como o Bumba-Meu-Boi, presentes no Pará e no Maranhão.

Na história, os personagens vivenciam uma jornada para encontrar um boi raro e cortar sua língua. “É uma busca pelo alimento que não é feito só de carne. Vermelho Sangue, vermelho revolução, vermelho como impulso à retomada dos desejos negados. É uma dança com bois, pássaros e outros seres encantados, para compartilhar o alimento da caça”, destaca Araújo.

As boiadas ou grupos de brincantes, pessoas que realizam tradicionalmente Bumba-Meu-Boi, são compostos por músicos, dançarinos e diversos personagens característicos para além da figura principal do Boi. Os grupos variam de sotaque dependendo da origem, que altera alguns elementos da brincadeira. O diretor do filme dá enfoque no sotaque da Baixada, que se destaca por meio do personagem Cazumba, famoso por chamar atenção pela sua farda toda bordada e as grandes caretas ou máscaras, que trazem características de animais.

“Aprendi com Mestre Zimar, do Maranhão, que as caretas de Cazumba são para assustar. Mas é com susto que se manda as coisas ruins embora. A magia está em saborear as feiuras. Assim, chacoalhando e dançando, o Cazumba abre o espaço da roda, prepara o território da encantaria, desafia regras e padrões. O medo é desafiado. A morte é dúvida e a vida é mais vivida”, explica Araújo. Em janeiro, Meça Três Vezes Antes de Cortar ganha um lançamento presencial em salas de cinema de Goiânia e Salvador (BA).

SERVIÇO

Exibição Experimental do filme Meça Três Vezes Antes de Cortar

Data: sábado e domingo (19 e 20/11)

Horário: a partir das 12h

Onde: pelo Youtube

Informações: @araujoiago