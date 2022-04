A história de Aparecida de Goiânia ganha espaço nas telonas. É o curta-metragem "Aparecida 100 anos: Uma história de Fé e Progresso", em cartaz no cinema do Buriti Shopping a partir desta segunda-feira (11/4) até o dia 11 de maio, com uma sessão diária de segunda a sexta-feira, às 14h; aos sábados e domingos, às 13h30. A entrada é gratuita e sem necessidade de agendamento. A sala onde será exibido o filme comporta até 80 espectadores.



Com duração de 11 minutos, o curta foi produzido pela prefeitura de Aparecida de Goiânia em comemoração ao primeiro centenário da cidade. O filme apresenta a história do surgimento do município a partir da visão dos pioneiros e de relatos dos familiares. A obra aborda também a construção da capelinha na Praça Central (hoje Santuário Nossa Senhora Aparecida), passando pelo progresso e transformações da cidade até os dias atuais.



O lançamento do filme foi realizado na tarde desta segunda-feira (11/4), às 13h30. A sessão inaugural foi acompanhada pelo prefeito Vilmar Mariano, secretários municipais, vereadores, integrantes do elenco do filme e imprensa.



"Ao longo desta trajetória de 100 anos, Aparecida encarou e superou muitos desafios. Nosso município, que já foi considerado uma cidade dormitório, é hoje uma cidade moderna, pujante, industrial e universitária. Estamos em franco crescimento, principalmente no aspecto econômico. Por isso, essa homenagem em forma de filme é mais do que justa. É um grande presente para os aparecidenses", comenta o prefeito Vilmar Mariano.

O filme será exibido também para os alunos da rede pública de ensino de Aparecida. Eles assistirão o curta em sessões exclusivas no cinema do Buriti Shopping, pela manhã, e no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, no período da tarde. De acordo com as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, a iniciativa busca inserir os alunos no universo do cinema e, ao mesmo tempo, colocá-los em contato com conteúdo audiovisual aborde conceitos ministrados em sala de aula.



SERVIÇO

Filme Aparecida 100 anos: Uma história de Fé e Progresso

Quando: 11 de abril a 11 de maio

Horários: de segunda à sexta-feira, às 14h; sábados e domingos; às 13h30

Local: Cinema do Buriti Shopping

Endereço: Avenida Rio Verde, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia

Entrada Franca

(Laura Oliveira é estagiária do CJC em convênio com a PUC-Goiás)