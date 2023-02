O documentário Sociedade do Medo, da diretora Adriana Dutra, será exibido gratuitamente nesta terça-feira (28), às 20 horas, dentro da programação da 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões. A sessão, no CineX Cult no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), será seguida de um bate-papo com a diretora e com o psiquiatra Mauro Elias .

O evento convida o público a acompanhar a discussão acerca da temática do filme após a sua exibição, que investiga a construção da sociedade pela ótica do medo, que domina a humanidade, o sistema e manipula as massas através da propagação do pânico e da insegurança. Esse fenômeno é chamado de epidemia do medo, discutido no documentário por personalidades e especialistas, entre historiadores, sociólogos, ativistas, pensadores e cientistas políticos em cidades como Tóquio, Nova York, Londres, Paris e Los Angeles.

Sociedade do Medo propõe uma reflexão crítica, buscando as origens de uma sociedade absorta em seus medos e, consequentemente, no consumo de possíveis paliativos que contribuem para levar o indivíduo à solidão e à barbárie. O longa-metragem compõe a Trilogia da Catarse realizada pela diretora, que conta também com Fumando Espero (2009) e Quanto Tempo o Tempo Tem (2015).

Diretora do documentário, Adriana Dutra diz que o público pode esperar uma obra contundente, que traz esclarecimentos sobre a sensação de medo latente que a sociedade contemporânea vive. “O medo é utilizado como ferramenta de manipulação desde os primórdios e o filme faz um paralelo com a história da civilização pela ótica desse sentimento”, explica.

Adriana comemora o seu segundo filme na mostra (o primeiro foi Quanto Tempo o Tempo Tem, em 2016) e se diz entusiasmada com o bate-papo. “Voltar a Goiânia com Sociedade do Medo é super pertinente e eu espero que a gente possa trocar uma ideia com as pessoas para discutir sobre essa questão do medo, que é tão atual.”

A mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões está em reta final e segue até o próximo dia 1º de março, com filmes do Oscar 2023 e que estiveram presentes nos principais festivais de cinema do mundo. Para garantir o ingresso para a sessão de Sociedade do Medo, basta ir até a bilheteria do CineX Cult e fazer a retirada gratuita antes da sessão. A distribuição ocorrerá até a lotação da sala ser atingida.

A mostra começou no dia 15 de fevereiro e trouxe ao público 70 filmes selecionados, além de oferecer programação cultural gratuita, como shows e bate-papos. Até quarta-feira (1) também fica no local uma exposição com trabalhos de 16 artistas goianos, com curadoria e produção de Larissa Pitman (Valenta). Murais, telas, esculturas e performances corporais integram a exposição, que ocupa quatro ambientes ao lado da entrada para as salas de cinema do CCON.