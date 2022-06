Conhecidas pelas vozes doces e que tocam o coração com canções, o duo Anavitória sobe aos palcos do Flamboyant In Concert pela primeira vez. O show das meninas, que são um fenômeno da nova MPB, acontecerá no dia 28 de junho, às 19h30.

Ana Caetano e Vitória Falcão formaram o duo Anavitória em 2014. Elas eram colegas de escola em Araguaína (TO). Ana, natural de Goiânia, estudava Medicina em Araguari, no Triângulo Mineiro, para ser pediatra. Já Vitória cursava Direito. Em 2013, já na universidade, elas passaram a gravar vídeos acústicos com covers de música brasileira, ganhando admiradores de todo o país.

Com uma música calma, acústica, meio "fofinha" e alto astral, elas já somam mais de 1,2 bilhão de views no YouTube, além de contarem com 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Apesar de não cantarem música sertaneja, a dupla já gravou parceria com Matheus e Kauan “Fica”, também participaram da música "Linda", do rapper Projota.

Os reconhecimentos não param por aí. Além de um público fiel que só cresce, Anavitória assina sucessos como "Singular", "Chamego Meu" e "Agora Eu Quero Ir”. Em entrevista ao POPULAR em 2018, a dupla se mostrou surpresa com o sucesso repentino. “Estamos felizes com tudo o que conquistamos e por ter tanta gente curtindo o nosso som”, disse Ana.

Os ingressos para o show já podem ser trocados, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do Flamboyant Shopping. Na apresentação serão aceitas notas fiscais de compras realizadas em lojas aderentes à promoção com datas entre os dias 1º a 28 de junho de 2022 ou enquanto houver ingressos disponíveis para trocas. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)

Confira a mecânica por setores:

Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas – Piso 03 (próximo à Cúpula). Nesta temporada, o Sesc e o Instituto Flamboyant lideram uma corrente de solidariedade, convidando o público a doar alimentos não perecíveis ao realizar as trocas de notas fiscais por ingressos.

Setor vermelho - cada R$ 1.200,00 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor verde - a cada R$800 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor azul - cada R$500 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1 kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Programação

28/06 - Anavitória

26/07 - Titãs acústico com participação especial de Mario Fabre e Beto Lee

30/08 - Biquini Cavadão com participação de Sidney Magal

27/09 - Martinho da Vila com participação de Roberta Sá

25/10 - Zeca Pagodinho

SERVIÇO

Flamboyant In Concert

Show: Anavitória

Quando: terça-feira (28/6)

Horário: 19h30

Local: Flamboyant Shopping - Deck Parking Sul – Piso 1