Os fãs do Jota Quest poderão matar saudades do grupo de pop rock no dia 31 de maio, em Goiânia. A banda mineira faz o segundo show do Flamboyant In Concert 2022, em uma apresentação com participação do músico Sideral. Para deixar a noite ainda mais especial, Mateus, da dupla Jorge e Mateus, também participa da festa trazendo ao público um festival de ritmos que vão do rock ao pop, com um tom sertanejo.



A banda Jota Quest é composta por Rogério Flausino (vocal e violão), Marco Túlio (guitarra e vocal), PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio Buzelin (teclado). Os mineiros sobem ao palco a partir das 19h30.

Cantor, compositor e guitarrista, Wilson Sideral é conhecido pelo som na pegada do soul e da black music. Irmão do vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, o músico é autor de vários hits da banda, como "Fácil" e "Não Pode Parar".



Consagrado no meio sertanejo, Mateus, da dupla com Jorge, é guitarrista e fã de rock n' roll. Em uma entrevista no programa Conversa com Bial (Rede Globo), o cantor se disse admirador da banda de rock alternativo goiano Boogarins. Na ocasião, ele dividiu o palco com o quarteto tocando a música "Avalanche".



Os ingressos para a apresentação estão disponíveis para as trocas de notas fiscais. Apesar das entradas para o Setor Azul já estarem esgotadas, o público poderá optar por entradas nos setores Verde e Vermelho.



Tradicional no calendário cultural de Goiânia, o Flamboyant In Concert apresentará, ao longo do ano, mais cinco atrações. O público contará com shows inéditos na capital, encontros especiais e repertórios escolhidos exclusivamente para as apresentações na Praça de Eventos, no Piso 1 do shopping. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)

Leia também:

Falamansa, Jota Quest e Anavitória são atrações do Flamboyant In Concert, em Goiânia

RocknRolla Festival terá Kiko Zambianchi, Matanza Ritual e Beto Bruno em Goiânia



SERVIÇO

Flamboyant In Concert - Jota Quest com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

Data: 31 de maio (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Deck Parking Sul – Piso 1

Informações: (62) 3546-2000

Ingressos

A cada apresentação, estarão disponíveis 2.448 ingressos para trocas, em cadeiras numeradas e organizadas por setor.

Confira a mecânica por setores:

Os clientes poderão adquirir seus ingressos no posto de trocas – Piso 03 (próximo à Cúpula). Nesta temporada, o Sesc e o Instituto Flamboyant lideram uma corrente de solidariedade, convidando o público a doar alimentos não perecíveis ao realizar as trocas de notas fiscais por ingressos.

Setor vermelho - a cada R$ 1.200 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor verde - a cada R$ 800 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF).

Setor azul - a cada R$ 500 em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping e doação de 1kg de alimento não perecível, vale um ingresso (limitado a quatro convites por CPF). ESGOTADOS

Para a apresentação de Jota Quest com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus, serão aceitas notas fiscais de compras efetuadas entre os dias entre 1º de maio de 2022 a 31 de maio de 2022 ou enquanto houver ingressos disponíveis para troca.

Programação

26/04 - Falamansa com participação de Elba Ramalho

31/05 - Jota Quest com participação de Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

28/06 - Anavitória

26/07 - Titãs acústico com participação especial de Mario Fabre e Beto Lee

30/08 - Biquini Cavadão com participação de Sidney Magal

27/09 - Martinho da Vila com participação de Roberta Sá

25/10 - Zeca Pagodinho