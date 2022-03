Recentemente oficializada como a Capital Nacional da Música Sertaneja, Goiânia passa a contar com mais uma casa destinada ao gênero musical. É o Folks Pub, franquia que tem como sócio o cantor goiano o cantor Thiago Brava, que será inaugurada nesta quarta-feira (30/3), no Setor Marista. A abertura do espaço contará com show do artista, além de outras duplas.



O show de inauguração será apenas para convidados. Mas, a partir de quinta-feira, o pub sertanejo estará aberto ao público. A proposta da casa é unir a elegância das public houses britânicas com a energia das baladas brasileiras, além de muito sertanejo.



Administrador e associado do músico, Diego Oliveira já tem outros negócios em parceria com o cantor e decidiu apostar na Folks por entender que o modelo “é a cara da capital goiana”. Nascido em Goiânia, Brava é autor do hit "Dona Maria". Além de cantor, é relevante influenciador digital, com tem 2,3 milhões de seguidores só no Instagram, e, de acordo com o sócio, participará ativamente das estratégias de marketing da marca da Folks Pub.



Fundada em junho de 2014, na cidade de Londrina (PR), a Folks Pub conta hoje com unidades em Londrina, Sorocaba, Campinas, São Paulo e Foz do Iguaçu.

Pubs sertanejos

Os pubs sertanejos são a grande tendência do segmento de entretenimento no País. O gênero musical é, disparado, o mais ouvido no Brasil, conforme a terceira edição do relatório “O que o Brasil Ouve”, produzido pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Embora seja difícil calcular com exatidão, especialistas estimam que o estilo musical movimente anualmente dezenas de bilhões de reais.



SERVIÇO

Inauguração Folks Pub

Data: Quarta-feira (30/3)

Local: Alameda Dom Emanuel Gomes, 344, quadra 235, lote 19, Setor Marista, Goiânia.



(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)