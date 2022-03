Quem disse que não dá para unir esporte e comida? No dia 15 de maio, Goiânia será palco da Food Run, uma corrida de rua com provas de 5km 10km para ambos os sexos. Mas o evento não termina ao cruzar a linha de chegada. Apór a corrida, os participantes vão desfrutar de um brunch, em um momento de confraternização.

Realizado pela República da Saúde e Flow, o percurso será na região do Setor Marista, tento o restaurante como ponto de partida e chegada. Os três primeiros colocados serão premiados. As inscrições podem ser feitas pelo site centraldacorrida.com.br até o dia 5 de maio, no valor de R$108. A largada será às 7h.

Para o organizador do evento, Mateus Suassuna, a proposta é incentivar hábitos saudáveis por meio da prática esportiva é um momento de confraternização entre os participantes. “Juntamos corrida e gastronomia. É um momento muito familiar onde os participantes podem praticar a corrida e depois desfrutar o brunch com opções para agradar a todos”, diz.

O Brunch será em frente ao República da Saúde, onde serão servidos café, sucos, tapioca, frutas, picolés, pães, croissant, entre outras coisas. Os participantes poderão ainda fazer uma massagem fisioterapêutica no local.

SERVIÇO

Food Run

Data: 15 de maio de 2022

Horário: Largada às 7h

Local: Saída no Setor Sul e percurso na região do Setor Marista

Inscrições: centraldacorrida.com.br

Informações: (62) 98170-2727

Mais informações : @corridafoodrun