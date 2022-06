O Circo Lahetô inaugurou recentemente a nova lona após a destruição causada por uma tempestade em janeiro de 2021 e recebe nesta sexta-feira (10) o evento de lançamento do selo Empadão Goiano, com show da banda Francisco, el Hombre (SP). Os ingressos custam a partir de R$ 85 e estão à venda no Sympla.

A noite também conta com show da banda goiana Mundhumano e discotecagem da DJ Gabi Matos. Conhecidos pelo show enérgico, a Francisco, el Hombre desembarca em Goiânia para apresentar o álbum mais recente, Casa Francisco.

A proposta do evento é apresentar uma miscigenação cultural com grandes nomes da cena independente enquanto faz um resgate de um tradicional espaço como o Circo Lahetô, explica o produtor cultural Rafael Gomes, um dos responsáveis pelo selo. "O Empadão Goiano surgiu da vontade de trazer coisas que vivenciei na estrada nos últimos anos e fazer com que elas circulem em Goiânia, ao mesmo tempo atuando junto à cena daqui. Daí a ideia de trazer a Francisco, el Hombre, que é a banda que eu fazia parte e que tem uma projeção nacional e internacional bacana, e colocar junto com artistas daqui", diz.

SERVIÇO

Francisco, El Hombre (SP), Mundhumano (GO) e DJ Gabi Matos (GO) - Lançamento do selo Empadão Goiano

Quando: 10 de junho

Horário: a partir das 19h30 (início dos shows às 21h)

Local: Circo Laheto - Av. H, esq. c/ 72 (Parque da Criança - Jardim Goiás)

Ingressos: R$ 85 (meia) e R$ 130 (inteira)

Venda na plataforma Sympla