Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Em comemoração ao primeiro ano do bar Tatu Bola, a casa traz neste domingo (20/11) shows com os cantores sertanejos Gabriel Gava e Eduardo Gama, além do grupo Batuke da Villa. As apresentações, a partir das 13h, serão na unidade do Setor Marista, em Goiânia, com couvert artístico de R$50 para homem e R$25 para mulher.



Gabriel Gava, conhecido pelos hits “Fiorino” e “Divisão de Bens”, está trabalhando na divulgação de seu novo DVD “Rolo e Confusão”, que apresenta reproduções dos clássicos do gênero musical “Um sonhador” e “Não Aprendi Dizer a Deus". Já Eduardo Gama, neste ano, lançou a também reprodução da música "Surto de Amor" da dupla Bruno & Marrone.



O grupo Batuke da Villa é formado por Marcos Sérgio (voz principal), Dimitri Oliveira (cavaquinho , violão e guitarra), Cleyton Quirino (percussão geral) e Raphael Araújo (pandeiro).

SERVIÇO

Tatu Bola celebra 1 ano em Goiânia

Data: 21/11 (domingo)

Horário: a partir das 13h

Couvert: R$50 (homem); R$25 (mulher)

Local: Bar Tatu Bola - Alameda Cel. Eugenio Jardim, 184, Setor Marista=