Goiânia receberá um encontro inesquecível de dois ícones da música popular brasileira. No dia 20 de maio, Geraldo Azevedo e Chico César apresentam o show Violivoz, às 21h30, no Centro de Convenções da PUC. A abertura dos portões está marcada para às 20 horas.

Duas vozes e dois violões de épocas diferentes, mas com raízes muito parecidas, Geraldo Azevedo e Chico César trazem o acento nordestino em seus cancioneiros, que se misturam pela primeira vez. A dupla promete reviver antigos sucessos, como Deus Me Proteja (Chico César) e Moça Bonita (Geraldo Azevedo e Capinan), além de apresentar novas canções.

A turnê de Violivoz começou em outubro de 2021, num espetáculo que está encantando todo o público nas cidades por onde tem passado. Os ingressos do show podem ser adquiridos no Mais Ingressos pelo valor de R$65 a R$150 (meia entrada), mais a taxa do site.

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Show: Geraldo Azevedo e Chico César

Quando: sexta-feira (20/5)

Abertura dos portões: 20h

Horário do show: 21h30

Local: Centro de convenções da PUC

Endereço: Campus II, Av. Engler, 507 - Jardim Mariliza, Goiânia - GO, 74885-460

Ponto de venda dos ingressos:

Komiketo sanduicheria - AV. T4

Livraria Leitura - Goiânia Shopping

Mais Ingressos - www.maisingressos.com