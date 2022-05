Conhecido por suas composições e estilo musical único, o artista baiano Giovani Cidreira se apresenta em Goiânia neste sábado (7/5). O autor dos álbuns Japanese Food, Mix$take e Nebulosa fará um show às 22h no Shiva Alt Bar.

Imerso no mundo musical desde os 10 anos de idade, GIO, como também é conhecido, formou sua primeira banda, Velotroz, aos 14 anos. O grupo montou seu repertório sob forte influência do MPB da década de 1970, do rock ‘n’ roll e músicas contemporâneas, e com isso venceu o Desafio de Bandas em 2011, organizado pelo Jornal A Tarde.

Em 2014, Giovani Cidreira iniciou o seu trabalho solo com o lançamento do EP Ancohuma, que levou o Prêmio de Melhor Música com Letra no Festival de Música da Educadora FM. Atualmente, seu último álbum, Nebulosa Baby, é fruto de seus encontros e experimentações sonoras com o músico e produtor Benke Ferraz, integrante da banda goiana Boogarins. O disco conta também com participações de Alice Caymmi, Jadsa, Jup do Bairro, Luiza Lian, Josyara, Ava Rocha, Dinho (Boogarins), Maglore, Obinrin Trio e Luê.

Os ingressos do show podem ser comprados no Sympla pelo valor de R$30 (2º lote) e R$35 (3º lote), mais a taxa do site. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Show de Giovani Cidreira em Goiânia

Data: Sábado (7/5)

Horário: Funcionamento da Casa 17-01h / Show a partir das 22h

Local: Shiva Alt Bar

Endereço: esquina com a - Rua R Dezoito, Alameda das Rosas, 1371 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74125-010

Ingressos: R$ 30,00 (2º lote) + taxa do Sympla

Comprovante de vacinação obrigatório

Classificação: 18+



