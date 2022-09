Prestes a completar 11 anos de trajetória, a Giro8 Cia de Dança desembarca na Turquia para representar o Brasil no Istambul Fringe Festival. Dentro da programação, a companhia se apresenta com o espetáculo Sr. Will nesta quinta-feira (22), que tem direção artística e coreografia de Joisy Amorim e trilha sonora de Cleyber Ribeiro. Na sexta (23), o grupo ministra um workshop de dança contemporânea a partir do repertório da Giro8.

Bailarinos e uma máquina manipulada (e manipuladora) são levados à cena em Sr. Will, que pretende discutir como as relações humanas se constroem e se modificam no contexto da explosão de estímulos proporcionados pelos meios eletrônicos na sociedade contemporânea. “A máquina manipula as cenas no palco, provocando essa reflexão sobre as relações sociais e como elas são mediadas pela tecnologia. Fala também sobre dar voz aos desejos, sem preconceitos ou limitações”, diz a produtora e gestora de projetos da companhia, Elaine Cruz.

O espetáculo teve estreia em 2017 em Goiânia e em cidades da Espanha, seguindo no ano seguinte para uma turnê européia. “Fomos ao México duas vezes esse ano, ultrapassando as dez apresentações no país. Passamos também pela Argentina e diversos Estados brasileiros”, conta Elaine. “É um espetáculo que captura bastante as pessoas, mesmo em vídeo, como aconteceu na pandemia, além de ser muito versátil, permitindo que a gente circule por Goiânia e fomente a arte com ele”, comenta.

A Giro8 foi selecionada entre mais de 200 propostas de companhias de dança do mundo todo para participar do festival. “Estamos muito felizes com essa seleção e as expectativas são as melhores possíveis. É um festival importante e nos mostra que estamos trilhando o caminho certo com nosso trabalho”, observa Elaine. “É preciso fomentar a cadeia produtiva da arte em Goiás e esperamos que essa participação no Istambul Fringe gere novos frutos”, completa.

Depois de subir no palco do festival, é a vez do bailarino Felipe Silva, que integra o elenco de Sr. Will, levar um pouco do processo criativo da companhia para um workshop na sexta-feira (23). “No decorrer da aula, o Felipe vai ensinar o trecho solo que ele dança no espetáculo para os outros bailarinos presentes. É uma oportunidade de potencializar a linguagem artística, corporal e técnica que a companhia tem desenvolvido”, aponta Joisy Amorim.