Começa nesta terça-feira (15/3) a edição comemorativa de 10 anos da Goiânia Mostra de Artesanato, que reunirá, na Casa do Turismo, mais de 60 expositores de arte de todo o Estado. O evento segue até sábado (19/3), com uma programação gratuita, recheada de momentos culturais, oficinas e palestras, além de diversos produtos disponíveis para a venda.



Quem visitar o local poderá encontrar peças feitas com palha de milho, cerâmicas, fibra de bananeira, capim do brejo, madeira, bambu e materiais reciclados. Produtos típicos como polvilho, rapadura, conservas de pequi, pimenta e doces cristalizados, além de mel e produtos orgânicos (frutas e verduras), completam o leque de opções disponível na feira.



A abertura da mostra será à 9h30 com apresentação do Circo Lahetô, que marca presença todos os dias do evento e promete proporcionar muitas risadas ao público.



Na sexta-feira (18/3), às 18h, a animação fica por conta da banda Zabumba Beach. Composta pelos músicos Keuller Moutinho, Gustavo Pompeu e Jader Couteiro, o grupo apresenta um repertório baseado no forró nordestino.



Goiás está entre os 10 primeiros no ranking nacional de vendas de artesanatos. Na plataforma do Sistema de Cadastro do Artesanato Brasileiro (Sicab) são mais de nove mil trabalhadores criativos cadastrados.



Esta edição da mostra conta com apoio da Lei Aldir Blanc, das secretarias estaduais da Retomada, de Cultura, da Goiás Turismo, da Cooperativa de Trabalho dos Artesãos do Estádio de Goiás e também do Senar, que traz as suas oficinas de artesanato.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (15/3)

9h30: abertura com apresentação do Circo Laheto

10h às 12h e 14h às 16h: oficinas de palha de milho, com Mestra Fatinha e arranjos decorativos com retalhos, com Mestra Waldira Rodrigues



Quarta-feira (16/3)

9h: oficina de pintura em seda, com Nise Moretti.

14h30: oficina de cestaria em bambu, com Guaraci José de Freitas



Quinta-feira (17/3)

9h: palestra “artesanato, economia criativa e regeneração”, com Décio Coutinho

Oficina de reaproveitamento do vidro, com Maria Aline Pettersen

14h30: oficina de pintura em telha, com Nise Moretti e de bolsas de fibras naturais, com Márcia Suriano



Sexta-feira (18/3)

9h: oficina de xilogravura, com Mestre Guará e oficina de artesanato em palha de milho, com Márcia Suriano

14h30: oficina de modelagem em argila, com Valmir Neves

18h: show com a banda Zabumba Beach



Sábado (19/3)

9h: oficina de reaproveitamento do Cerrado, com Dantas e oficina de tecelagem em fibra de bananeira, com Elza Moreira.

SERVIÇO

Goiânia Mostra de Artesanato

Data: 15 a 19 de março

Local: Casa do Turismo - Avenida Tocantins com Rua 30, número 839, Centro

Entrada: gratuita



(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)