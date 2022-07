Sede de poder e moralismo são os principais sintomas de um estranho vírus que está se espalhando pela sociedade. O romantismo é a principal estratégia de captura de novas vítimas. Juliana tenta escapar a todo custo de seus antigos romances, mas será possível ser feliz sozinha? É essa a premissa do filme Romance (2021), de Karine Teles, um entre diversos filmes que começam a ser exibidos nesta terça-feira (5), na 21ª edição da Goiânia Mostra Curtas.

Com temáticas, formatos e discursos distintos, os curtas selecionados para participar de um dos festivais de cinema mais longínquos em continuidade do País revelam o que realizadores audiovisuais vêm trabalhando nas telas. Neste ano, a Goiânia Mostra Curtas será realizada totalmente de forma on-line, por meio de exibições em plataforma digital, além de homenagens, cerimônia de abertura e premiação e ações formativas no YouTube e pelo Zoom. O evento segue com programação até o domingo (10), data da cerimônia de premiação.

Para a abertura, nesta terça-feira, a partir das 20 horas, o evento conta com a presença da atriz e diretora Karine Teles, que recebe uma homenagem e participa de bate-papo com a jornalista e apresentadora Simone Zuccolotto. Após a conversa, acontece o pocket show da banda Francisco, El Hombre, em performance acústica e on-line. A apresentação conta com dez músicas no repertório, incluindo os sucessos Triste, Louca ou Má e Olha a Chuva.

Intérprete da personagem Madeleine em Pantanal (TV Globo), Karine Teles já é figurinha carimbada no cinema nacional. Esteve, por exemplo, em filmes como Benzinho (2018), Bacurau (2019) e Que Horas Ela Volta? (2015) e é diretora audiovisual. Na Goiânia Mostra Curtas, além de homenageada, a artista está na competição da Curta Mostra Brasil com o filme Romance, entre 40 produções de todo o País.

“A mostra traça um panorama da atual produção em curta-metragem nacional. É uma espécie de vitrine da representatividade e diversidade cultural brasileira registrada na linguagem audiovisual”, explica a diretora do festival, a produtora Maria Abdalla, do Icumam Cultural Instituto. Com disponibilização a partir das 19 horas desta quarta-feira (6), a seção da Curta Mostra Brasil é organizada em quatro programas: Reconhecer, Resistir, Fabular e Amar.

Em 2022, o corpo de curadores do festival foi formado pelo diretor, pesquisador e professor de audiovisual Rafael de Almeida, da Curta Mostra Brasil, pelo programador, pesquisador e crítico de cinema Fábio Rodrigues Filho, da Curta Mostra Goiás, pelo diretor e realizador especializado em animação Cesar Cabral, da Curta Mostra Animação. Já a 20ª Mostrinha ficou a cargo da escritora, documentarista e pesquisadora da infância Gabriela Romeu, da 20ª Mostrinha, e a Curta Mostra Especial pela curadoras e programadoras de cinema Talita Arruda e Melina Bomfim.

“Após 20 anos de existência, o desafio da Goiânia Mostra Curtas é existir de maneira ativa, criativa e financeiramente viável para dar continuidade ao trabalho que colabora para o fortalecimento da cadeia produtiva audiovisual”, explica Abdalla. De acordo com a coordenadora, o festival dá visibilidade para as produções brasileiras, a formação de público, a qualificação de novos profissionais, bem como para a geração de negócios, emprego e renda. “É uma cadeia cultural de inserção de diversos profissionais”, diz.



Curta um curta!

Fique por dentro do alguns destaques da 21a edição da Goiânia Mostra Curtas

Curta Mostra Especial

Em 2022, a tradicional Curta Mostra Especial tem como tema Rasteiras Imaginárias. Dividida em dois programas, são exibidos 13 filmes produzidos entre 2009 e 2022 em sete diferentes Estados brasileiros. O conjunto traz atmosferas distintas, dimensões técnicas, afetivas, éticas e estéticas entre casa e rua, sonho e memória.

Curta Mostra Goiás

Com filmes especificamente realizados em Goiás, a mostra reúne 12 títulos produzidos no Estado no período entre 2020 e 2022. Os filmes estão organizados em três programas: Ouvir o Que Se Vê, Poesia das Manobras e Experimentar Encontros e ficam disponíveis a partir das 19h de quarta-feira (6).

Preservação Audiovisual no Centro-Oeste

A Preservação Audiovisual no Centro-Oeste: Realizações e Desafios é o tema do debate aberto ao público que acontece na sexta-feira (8), às 19h, com transmissão pelo canal do YouTube do festival. Na ocasião, é discutido um dos temas mais recorrentes nas discussões sobre o patrimônio audiovisual brasileiro.



Masterclass

Estudo de caso sobre o filme Madalena é tema da masterclass que acontece na quinta-feira (7), às 19h, com transmissão pelo canal do YouTube do festival. Uma das atividades de capacitação e formação do evento, a masterclass promove um estudo de caso sobre o longa-metragem sul-mato-grossense que em 2021 participou de renomados festivais internacionais, como o de Roterdã (Holanda) e San Sebastián (Espanha).



20ª Mostrinha

Com foco no público infantil, a 20ª Mostrinha tem por título Como Nossos Avós. Estão programados cinco produções com classificação indicativa livre, disponíveis a partir das 10h desta quarta-feira (6). No programa estão “Ibeji Ibeji” (RJ), “Acontecido É, Acredita Quem Quiser” (MG), “Rua Dinorá” (CE), “Nem Todas As Manhãs São Iguais” (PB) e “Todos os Inscritos de Ness” (PR).



Curta Mostra Animação

A Curta Mostra Animação exibe 14 títulos, divididos em dois programas, disponíveis também a partir das 19h de quarta-feira (6). Estão representados nove estados: Acre, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.



SERVIÇO

21ª edição da Goiânia Mostra Curtas

Data: entre os dias 5 e 10 de junho

Local: plataformas digitais e canal do Youtube

Programação completa e informações: www.goianiamostracurtas.com.br