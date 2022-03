Booyah! Sucesso no Brasil e no mundo, inclusive entre celebridades, o Free Fire é um jogo gratuito com estilo sobrevivência, fazendo a tela do celular ser o campo de batalha. O 1º Campeonato Free Fire Mobile acontece neste sábado (26) e domingo (27), em Goiânia, e conta com duas modalidades, solo e duplas. As inscrições podem ser realizadas até às 22 horas desta sexta-feira (25/3) via WhatsApp (99661-9938).

O Campeonato de Free Fire Mobile é o primeiro de Goiás executado totalmente on-line através de dispositivos móveis, sem o uso do computador. Após entrar em contato via WhatsApp, os interessados em participar da disputa devem pagar um valor simbólico de R $10 para ter sua inscrição garantida e receber o link das salas para as provas.

O coordenador da Arena Nitroxx Games e do evento, Danilo de Queiroz Bittencourt, diz que a ideia do campeonato é inovar e abrir espaço para incentivar a prática do esporte digital. “Nosso objetivo é claro: fomentar cada vez mais o eSports na nossa cidade e Estado. Fazer campeonatos, descobrir e reconhecer talentos é o que queremos. Desde o início da pandemia os campeonatos on-line se tornaram uma demanda frequente, e foram imprescindíveis para continuar levando entretenimento para os jogadores”, pontua. Nesta primeira experiência, os organizadores estarão de olho nos jogadores a fim de descobrir novos talentos, segundo Danilo.

As modalidades individuais acontecem no sábado (25), enquanto a modalidade em duo será no domingo (26). Nos dois dias, as jogadas se iniciam às 17 horas. O campeonato é promovido pela E-Sports Nitroxx, Nitroxx Burger, Arena Nitroxx Games e Fujioka Gamer.

Sucesso entre os famosos

O Free Fire é um dos eSports mais populares do Brasil e, por isso, algumas celebridades se arriscam no jogo. Eles passam, então, a ser mais do que jogadores casuais e começam a se aventurar no meio competitivo, seja competindo ou criando suas próprias equipes.

O DJ Alok, astro da música eletrônica, já declarou que tem uma relação com o Free Fire. O DJ até já se tornou personagem do jogo. Durante o isolamento da pandemia, ele chegou a promover um campeonato on-line para a comunidade com premiação de R$ 70 mil.

Para a surpresa de muitos, o jogo já virou até hit musical. Em parceria com Mano Brown, MC Jottapê lançou a faixa Zé Guaritinha. “Quer falar comigo, me chama mais tarde/ Porque agora eu tô jogando Freefire/ Sou top global/ Tô no nível hacker”, diz um trecho da música.

Jogos Eletrônicos: nova forma de consumo

Os jogos eletrônicos se tornaram uma indústria de entretenimento moderno, exercendo grande influência na sociedade atual por ser uma forma de “fuga social”. Por esse motivo, apresenta intervenções tanto positivas, quanto negativas. Os jogos estimulam o pensamento lógico, forma de raciocinar, propor estratégias e solucionar problemas com facilidade. Por outro lado, podem culminar em vícios, sedentarismo e problemas de saúde como cansaço físico e mental.

Recentemente, ovício em jogos de videogame passou a ser considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O estudo para a inclusão desse transtorno começou há dez anos e teve a participação de profissionais da saúde mental. Sob o nome de "distúrbio de games", o problema foi incluído na 11ª Classificação Internacional de Doenças (CID-11), que descreve o “padrão de comportamento frequente ou persistente de vício em games tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida”.

Alguns países já haviam identificado essa condição como um problema importante para a saúde pública. O Reino Unido, por exemplo, já possui clínicas autorizadas a tratar o distúrbio. Na Coreia do Sul, o governo criou uma lei que proíbe o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e seis da manhã. No Japão, os jogadores são advertidos caso passem mais do que certa quantidade de horas por mês jogando. Já na China, a gigante de tecnologia Tencent determina um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar.

O cenário gamer está evoluindo: o que antes era diversão, agora integra o mercado de trabalho e se destaca. Na atualidade, o espaço eletrônico tem sido conquistado pela Garena Free Fire, estilo de jogo em que o objetivo principal é ser o único sobrevivente entre dezenas de jogadores no mesmo mapa. Cerca de 50 milhões de usuários acessam o jogo por dia.

Fenômeno que está virando febre entre a população mundial, o Free Fire teve foi lançado em 2018. Pouco meses depois, já era líder de downloads em 22 países, como Brasil e Índia, e estava entre os cinco mais baixados em outros 50 países.

Kauan Gomes, de 13 anos, entrou na categoria competitiva há sete meses e vem se destacando desde então. O garoto iniciou sua trajetória em um dispositivo móvel, mas hoje dá continuidade aos seus sonhos através do computador gamer ganhado de seus pais. “Quando comecei a jogar, era por diversão. Os jogos sempre foram um entretenimento para mim. Após ganhar um computador de presente de aniversário, me senti preparado para entrar no mundo competitivo”, relata. “Jogo seis horas por dia, sempre me esforçando em cada detalhe”, conclui.

Para a psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, Lidiane Passarinho, existem alterações cerebrais ao estar a frente de um jogo que geram concentração e liberação de hormônios do bem-estar, como serotonina, substâncias químicas do humor, da memória e da temperatura do corpo.

Para muitas pessoas, os jogos são um passatempo agradável e uma maneira de passar o tempo entre amigos. Jogar em modo virtual, conhecer novas pessoas, esquecer a realidade e entrar na fantasia são comportamentos constantes na fase da adolescência. A psicóloga aponta que os jogos são redes sociais para adolescentes e, através do mundo virtual, as pessoas estão se socializando. “A nossa realidade atual é encontrar menos jovens em lugares abertos, como praças e atrações de lazer, até mesmo por conta da pandemia, tornando as redes sociais um meio fácil e necessário de socializar”, comenta.

SERVIÇO

1º Campeonato Free Fire Mobile

Data: 26 e 27 de março (sábado e domingo)

Horário: 17 horas

Partidas on-line através de dispositivos móveis (mobile)

Inscrições via WhatsApp: (62) 99661-9938

Disputas solo: sábado (26)

Disputas em duplas: domingo (27)

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)

Participação: Victoria Lacerda